Выборы в Челябинске: у кандидатов сдают нервы

Кампания по выборам челябинской гордумы резко обострилась

24 августа 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Попытки выставить «двойников» удалось пресечь. Взаимные обвинения постепенно перетекли во вполне цивилизованные судебные разбирательства. Но напряжение между конкурентами никуда не пропало. Более того, оно возрастает и уже выливается в рукоприкладство. За ситуацией следит URA.RU. Кампания началась с громкого конфликта внутри «Справедливой России». Несколько действующих депутатов, только что утвержденных кандидатами от партии в обновленную думу, демонстративно заявили о выходе из рядов эсеров и отказе баллотироваться. По словам одного из них, Дмитрия Иванова, в региональном отделении «СР» у него отказались принять заявление о выходе. Точнее, сделали это лишь после огласки в СМИ. Однако на этом скандал себя не исчерпал: в территориальный избирком поступил двойной комплект документов о регистрации Иванова — от партии «Новые люди» и «Справедливой России». После чего депутат заявил о подделке документов и обратился к председателю Следкома Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в происходящем. Если в начале конфликта в областной организации «СР» заметили, что демарш Иванова и его коллеги Дмитрия Григорчика выглядят некрасиво, то на этой стадии предпочли отказаться от комментариев. Полные (или почти полные) двойники кандидатов начали подавать заявления об участии в выборах ближе к середине июля. Но еще до конца месяца, после высказанного ЦИК недовольства, последний из них сошел с дистанции. В общей сложности вся эпопея не продлилась и трех недель. Первым «звоночки», что соперники готовы «нарушить конвенцию», начались ближе к августу. В ночь на 23 июля неизвестные испортили автомобиль Lifan Solano помощника депутата регионального заксобрания Дмитрия Ларина (курирует избирательную кампанию эсеров) и кандидата в депутаты гордумы Евгения Бакланова. «У машины разбиты два боковых стекла. Порезаны все четыре колеса», — сообщил URA.RU Бакланов. Дальше — больше. В ночь на 31 июля неизвестные срезали рекламные баннеры кандидатов-единороссов: главы Курчатовского района Сергея Антипова, а также Игоря Латыпова и Сергея Григорьева. Впрочем, неизвестными вандалы оставались недолго — все это (включая фото для отчета перед заказчиками) они проделали под камерами уличного видеонаблюдения. И вскоре уже отчитывались в содеянном уже перед полицией. Расследование продолжается, но сказанного было достаточно, чтобы конкуренция между единороссами и эсерами начала перерастать уже во вражду. Тем более, испорченную агитацию оценили в 60 тысяч рублей. Тайное постепенно начало становиться явным. Эпичная схватка депутатов Калининского райсовета Челябинска Андрея Кондратьева и Дмитрия Иванова на празднике двора повеселила политические элиты. «Я общался с жителями, ко мне подошел Андрей Кондратьев. Сделал удушающий прием и потащил в сторону, где нет камер. Обещал повредить машину, облить зеленкой, если я буду ходить на праздники двора. Мне удалось вырваться. Я написал заявление в полицию», — рассказал URA.RU Иванов. Философски добавив потом, что «шея болит, но жить можно». При этом раньше оба неплохо ладили, хотя Кондратьев был единороссом, а Иванов эсером. Теперь эсером стал Кондратьев, а Иванов ушел к «Новым людям». Оба сражаются за мандат депутата гордумы в округе №4. Не прошло и недели, как драка испортила праздник в поселке Аэропорт. По словам очевидца, эсер Владимир Корнев попытался агитировать на мероприятии, устроенном единороссами. Конфликт вскоре перерос в откровенную потасовку, в результате которой Корнев якобы получил удар такой силы, что оказался на земле, вылетев из собственных ботинок. Читатель URA.RU утверждал, что это произошло под аплодисменты присутствующих жителей и после нецензурной брани из уст эсера. Сам Корнев рассказал агентству, что с помощью приемов самообороны выдержал схватку с 10-15 маргиналами в наколках, одному из которых «дал леща». В соцсетях он назвал «вброшенным в СМИ фейком» информацию, что был зачинщиком драки. Сам же инцидент охарактеризовал как нападение со стороны единороссов, за которым «стоят политические оппоненты неугодного многим народного депутата». «В любом крупном мегаполисе в ходе большой избирательной кампании найдутся несколько кандидатов, чья психика, скажем так, зависит от метеоусловий. А они — видите какие. Если серьезно, то ряд кандидатов чувствуют, что судьба их кампаний решается в эти оставшиеся пару недель. Отсюда эти паническо-политические атаки. Публичные конфликты не делают чести кандидату. Они дискредитируют в глазах избирателей и самого кандидата, и весь институт выборов, отбивая желание вообще идти на участки для голосования», — подчеркнул в разговоре с URA.RU политтехнолог Александр Юрин. Также он заметил, что подобные эксцессы неизбежны при любой крупной кампании. В Челябинске, к счастью, они пока не привели к действительно серьезным последствиям. Само голосование пройдет 7 и 8 сентября. После реформы МСУ 2014 года челябинцы избирали 170 депутатов семи райсоветов, которые делегировали в городскую думу 49 человек. Однако в итоге эту практику признали неэффективной и решили вернуться к прямым выборам. С осени 2024 года дума будет состоять из 37 депутатов, 25 из которых будут избираться по одномандатным округам, 12 — по партийным спискам. Своих кандидатов выдвинули ЛДПР, КПРФ, «Зеленая альтернатива», «Справедливая Россия» и «Единая Россия».