Людей миллиардера Кочеткова выдавливают с выборов в гордуму Кургана

Вместе с бывшим депутатом гордумы Екатеринбурга Андреем Пирожковым из списка «Партии пенсионеров» на выборах в гордуму Кургана исключили пермского политтехнолога Виталия Галяева. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Из списка по решению президиума партии исключили Пирожкова и Галяева. Последний помогал Пирожкову в информационной кампании с динозаврами», — рассказал источник. Он отметил, что Пирожков пытается оспорить в суде и местном избиркоме решение партии.
Председатель реготделения партии Ярослав Климко подтвердил URA.RU, что Галяева исключили из списка. Он, как и Пирожков, выдвигался по пятому округу, и был вторым в списке. URA.RU направило вопросы по теме Пирожкову, информация будет дополнена после получения ответа.
Ранее стало известно, что Пирожкова исключили из списка партии из-за скандалов, связанных с его агитацией, при этом он остался кандидатом в качестве одномандатника. Двух аниматоров, которые рекламировали партию, оштрафовали за сокрытие лица с помощью костюмов динозавров, однако защита уверена, что лица можно было разглядеть. Также агитаторов «Партии пенсионеров» обвиняют в том, что они ударили кастетом по голове представителя ЛДПР, но, по словам Пирожкова, конфликт спровоцировали представители либерал-демократов.
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