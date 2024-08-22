Путин наградил медалями и почетными званиями жителей ЯНАО

Президент РФ Владимир Путин отметил медалями и почетными званиями жителей Ямало-Ненецкого автономного округа. Соответствующий документ опубликован на портале правительственных документов.
«Медалями ордена „За заслуги перед Отечеством II степени награждены учитель средней школы №2 Надыма (ЯНАО) Вадим Дехтяренко и районный инженер Уренгойского военизированного отряда филиала ‚Газпром газобезопасность‘ Олег Лобойко“ — говорится в документе. Указ подписан президентом 17 августа.
За заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ присвоено следующим жителям ЯНАО:
- Азамат Азнабаев — слесарь-ремонтник „Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз“;
- Сергей Бакланов — начальник цеха „Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз“;
- Игорь Балабаев — электромонтер „Газпром добыча Ямбург“;
- Андрей Величкин — начальник отдела „Газпром добыча Надым“;
- Андрей Галлямутдинов — слесарь по ремонту автомобилей „Газпром добыча Ямбург“;
- Сергей Кириллов — ведущий инженер по эксплуатации и ремонту газокомпрессорной службы „Газпром добыча Ноябрьск“;
- Владимир Колбин — электромонтер „Газпром добыча Надым“;
- Андрей Малышкин — слесарь по контрольно-измерительным приборам „Газпром добыча Уренгой“;
- Сергей Мельников — слесарь-ремонтник „Газпром добыча Надым“;
- Сергей Пахомов — главный специалист центра обеспечения производства „Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз“;
- Илья Сараев — замначальника Комсомольского газового промысла „Газпром добыча Ноябрьск“;
- Андрей Терентьев — начальник службы технического контроля „Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз“;
- Игорь Филич — оператор по добыче нефти и газа „Газпром добыча Уренгой“;
- Марат Яркеев — машинист технологических компрессов „Газпром добыча Уренгой“.
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