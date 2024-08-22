Путин наградил медалями и почетными званиями жителей ЯНАО

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Президент Путин отметил жителей ЯНАО (архивное фото)
Президент Путин отметил жителей ЯНАО (архивное фото) Фото:

Президент РФ Владимир Путин отметил медалями и почетными званиями жителей Ямало-Ненецкого автономного округа. Соответствующий документ опубликован на портале правительственных документов.

«Медалями ордена „За заслуги перед Отечеством II степени награждены учитель средней школы №2 Надыма (ЯНАО) Вадим Дехтяренко и районный инженер Уренгойского военизированного отряда филиала ‚Газпром газобезопасность‘ Олег Лобойко“ — говорится в документе. Указ подписан президентом 17 августа.

За заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ присвоено следующим жителям ЯНАО: 

  • Азамат Азнабаев — слесарь-ремонтник „Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз“;
  • Сергей Бакланов — начальник цеха „Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз“;
  • Игорь Балабаев — электромонтер „Газпром добыча Ямбург“;
  • Андрей Величкин — начальник отдела „Газпром добыча Надым“;
  • Андрей Галлямутдинов — слесарь по ремонту автомобилей „Газпром добыча Ямбург“;
  • Сергей Кириллов — ведущий инженер по эксплуатации и ремонту газокомпрессорной службы „Газпром добыча Ноябрьск“;
  • Владимир Колбин — электромонтер „Газпром добыча Надым“;
  • Андрей Малышкин — слесарь по контрольно-измерительным приборам „Газпром добыча Уренгой“; 
  • Сергей Мельников — слесарь-ремонтник „Газпром добыча Надым“;
  • Сергей Пахомов — главный специалист центра обеспечения производства „Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз“;
  • Илья Сараев — замначальника Комсомольского газового промысла „Газпром добыча Ноябрьск“;
  • Андрей Терентьев — начальник службы технического контроля „Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз“;
  • Игорь Филич — оператор по добыче нефти и газа „Газпром добыча Уренгой“;
  • Марат Яркеев — машинист технологических компрессов „Газпром добыча Уренгой“.

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Президент РФ Владимир Путин отметил медалями и почетными званиями жителей Ямало-Ненецкого автономного округа. Соответствующий документ опубликован на портале правительственных документов. «Медалями ордена „За заслуги перед Отечеством II степени награждены учитель средней школы №2 Надыма (ЯНАО) Вадим Дехтяренко и районный инженер Уренгойского военизированного отряда филиала ‚Газпром газобезопасность‘ Олег Лобойко“ — говорится в документе. Указ подписан президентом 17 августа. За заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ присвоено следующим жителям ЯНАО: 
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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