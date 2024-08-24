Игрок ХК «Зауралье» Антипин подписал новый контракт после неудачного просмотра в Сочи

Защитник Вадим Антипин подписал новый контракт с ХК «Зауралье»

25 августа 2024 в 13:28 Размер текста - 17 +

Хоккеист подписал новый контракт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ Защитник Вадим Антипин продолжит выступать за курганский ХК «Зауралье», подписав новый контракт. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба. «Защитник Вадим Антипин продолжит выступать за „Зауралье“, подписав новый контракт. В текущее межсезонье он пробовал закрепиться в КХЛ, но ХК „Сочи“ по итогам просмотра не предложил ему полноценный контракт», — сообщили в telegram-канале клуба. Сообщалось, что на хоккейном матче «Ижсталь» — «Зауралье» в Ижевске подрались хоккеисты Александр Шикун и Вадим Антипин. Конфликт возник после одного их силовых приемов со стороны гостей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Защитник Вадим Антипин продолжит выступать за курганский ХК «Зауралье», подписав новый контракт. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба. «Защитник Вадим Антипин продолжит выступать за „Зауралье“, подписав новый контракт. В текущее межсезонье он пробовал закрепиться в КХЛ, но ХК „Сочи“ по итогам просмотра не предложил ему полноценный контракт», — сообщили в telegram-канале клуба. Сообщалось, что на хоккейном матче «Ижсталь» — «Зауралье» в Ижевске подрались хоккеисты Александр Шикун и Вадим Антипин. Конфликт возник после одного их силовых приемов со стороны гостей.