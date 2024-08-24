Игрок ХК «Зауралье» Антипин подписал новый контракт после неудачного просмотра в Сочи

Хоккеист подписал новый контракт
новость из сюжетаУспехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ
Защитник Вадим Антипин продолжит выступать за курганский ХК «Зауралье», подписав новый контракт. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.
«Защитник Вадим Антипин продолжит выступать за „Зауралье“, подписав новый контракт. В текущее межсезонье он пробовал закрепиться в КХЛ, но ХК „Сочи“ по итогам просмотра не предложил ему полноценный контракт», — сообщили в telegram-канале клуба.
Сообщалось, что на хоккейном матче «Ижсталь» — «Зауралье» в Ижевске подрались хоккеисты Александр Шикун и Вадим Антипин. Конфликт возник после одного их силовых приемов со стороны гостей.
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