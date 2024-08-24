24 августа 2024
23 августа 2024

Игрок ХК «Зауралье» Антипин подписал новый контракт после неудачного просмотра в Сочи

Защитник Вадим Антипин подписал новый контракт с ХК «Зауралье»
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Хоккей. Курган, клюшка, зауралье, хоккейная клюшка
Хоккеист подписал новый контракт Фото:
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Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Защитник Вадим Антипин продолжит выступать за курганский ХК «Зауралье», подписав новый контракт. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

«Защитник Вадим Антипин продолжит выступать за „Зауралье“, подписав новый контракт. В текущее межсезонье он пробовал закрепиться в КХЛ, но ХК „Сочи“ по итогам просмотра не предложил ему полноценный контракт», — сообщили в telegram-канале клуба.

Сообщалось, что на хоккейном матче «Ижсталь» — «Зауралье» в Ижевске подрались хоккеисты Александр Шикун и Вадим Антипин. Конфликт возник после одного их силовых приемов со стороны гостей.

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Защитник Вадим Антипин продолжит выступать за курганский ХК «Зауралье», подписав новый контракт. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба. «Защитник Вадим Антипин продолжит выступать за „Зауралье“, подписав новый контракт. В текущее межсезонье он пробовал закрепиться в КХЛ, но ХК „Сочи“ по итогам просмотра не предложил ему полноценный контракт», — сообщили в telegram-канале клуба. Сообщалось, что на хоккейном матче «Ижсталь» — «Зауралье» в Ижевске подрались хоккеисты Александр Шикун и Вадим Антипин. Конфликт возник после одного их силовых приемов со стороны гостей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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