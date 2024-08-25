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К стрелковому клубу в Кургане проложат велодорожку

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, разметка, велодорожка, велосипедная дорожка
Курганцам пообещали продлить велодорожку Фото:

В Кургане будет продлена велодорожка от шоссе имени Тюнина до стрелкового клуба. Об этом сообщили представители пресс-службы городской администрации.

«В районе Ботанического шоссе около магазина „Метрополис“ планируется продлить велодорожку. Она будет проложена вправо до Курганского стрелкового клуба», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее курганцы жаловались, что велодорожка у шоссе имени Тюнина в сторону Увала местами завалена мусором, на ней имеются повреждения асфальта. В таких условиях невозможно безопасно совершать велопрогулки, отмечали горожане.

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В Кургане будет продлена велодорожка от шоссе имени Тюнина до стрелкового клуба. Об этом сообщили представители пресс-службы городской администрации. «В районе Ботанического шоссе около магазина „Метрополис“ планируется продлить велодорожку. Она будет проложена вправо до Курганского стрелкового клуба», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте». Ранее курганцы жаловались, что велодорожка у шоссе имени Тюнина в сторону Увала местами завалена мусором, на ней имеются повреждения асфальта. В таких условиях невозможно безопасно совершать велопрогулки, отмечали горожане.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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