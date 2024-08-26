Китайцы откроют новое предприятие в пермском городе

Предприятие планируют открыть в 2024 году (архивное фото)
В городе Лысьва (Пермский край) компания из Китая «Чжун Хуа» планирует открыть новое предприятие по производству шпона, фанеры, деревянных плит и панелей. Запустить производство хотят до конца 2024 года, рассказал глава Лысьвенского городского округа Никита Федосеев.
«Сегодня принимал делегацию из Китая. Генеральный директор Ли Чуаньмин рассказал о новом предприятии ООО „Чжун Хуа“. Планируется создать порядка 150 новых рабочих мест», — сообщил Федосеев.
По данным СБИС, организация уже зарегистрирована на территории Пермского края. Кроме Ли Чуаньмня у компании есть второй владелец Цзян Дунчу.
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