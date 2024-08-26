26 августа 2024

Китайцы откроют новое предприятие в пермском городе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Предприятие планируют открыть в 2024 году (архивное фото)
Предприятие планируют открыть в 2024 году (архивное фото) Фото:

В городе Лысьва (Пермский край) компания из Китая «Чжун Хуа» планирует открыть новое предприятие по производству шпона, фанеры, деревянных плит и панелей. Запустить производство хотят до конца 2024 года, рассказал глава Лысьвенского городского округа Никита Федосеев.

«Сегодня принимал делегацию из Китая. Генеральный директор Ли Чуаньмин рассказал о новом предприятии ООО „Чжун Хуа“. Планируется создать порядка 150 новых рабочих мест», — сообщил Федосеев.

По данным СБИС, организация уже зарегистрирована на территории Пермского края. Кроме Ли Чуаньмня у компании есть второй владелец Цзян Дунчу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Лысьва (Пермский край) компания из Китая «Чжун Хуа» планирует открыть новое предприятие по производству шпона, фанеры, деревянных плит и панелей. Запустить производство хотят до конца 2024 года, рассказал глава Лысьвенского городского округа Никита Федосеев. «Сегодня принимал делегацию из Китая. Генеральный директор Ли Чуаньмин рассказал о новом предприятии ООО „Чжун Хуа“. Планируется создать порядка 150 новых рабочих мест», — сообщил Федосеев. По данным СБИС, организация уже зарегистрирована на территории Пермского края. Кроме Ли Чуаньмня у компании есть второй владелец Цзян Дунчу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...