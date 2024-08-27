27 августа 2024

Водители из Салехарда оригинально воспользовались аварией на водных сетях. Видео

Ямальские автолюбители помыли машины благодаря аварии на водопроводе
© Служба новостей «URA.RU»
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Водители воспользовались аварией на водопроводе в пользу машин
Водители воспользовались аварией на водопроводе в пользу машин Фото:

Водители из Салехарда умело воспользовались аварийной ситуацией на водных сетях — они приехали мыть машины. Об этом местные жители сообщили в социальных сетях.

«Бесплатная автомойка. Успевайте», — написали в анонимном посте в группе «Подслушано в Салехарде» в VK.

Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Салехарда. «Порыв на сетях был устранен силами АО „Салехардэнерго“, — сообщил представитель мэрии.

Видео из группы «Подслушано в Салехарде» в VK.

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Водители из Салехарда умело воспользовались аварийной ситуацией на водных сетях — они приехали мыть машины. Об этом местные жители сообщили в социальных сетях. «Бесплатная автомойка. Успевайте», — написали в анонимном посте в группе «Подслушано в Салехарде» в VK. Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Салехарда. «Порыв на сетях был устранен силами АО „Салехардэнерго“, — сообщил представитель мэрии. Видео из группы «Подслушано в Салехарде» в VK.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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