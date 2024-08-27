Водители воспользовались аварией на водопроводе в пользу машин
Водители из Салехарда умело воспользовались аварийной ситуацией на водных сетях — они приехали мыть машины. Об этом местные жители сообщили в социальных сетях.
«Бесплатная автомойка. Успевайте», — написали в анонимном посте в группе «Подслушано в Салехарде» в VK.
Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Салехарда. «Порыв на сетях был устранен силами АО „Салехардэнерго“, — сообщил представитель мэрии.
Видео из группы «Подслушано в Салехарде» в VK.
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