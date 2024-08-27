В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют грозы и штормовой ветер
В Тюменской области 29 августа ожидается штормовой ветер. Предупреждение об опасной погоде публикует telegram-канал «Оповещение72».
«Внимание! 29 августа на юге Тюменской области ожидаются кратковременные дожди, в северных районах — сильные дожди. В отдельных районах грозы, порывы ветра 15-20 м/с», — говорится в штормовом предупреждении.
В Тюмени днем 29 августа ожидается небольшой дождь. Температура воздуха достигнет 20 градусов, но из-за погодных условий будет ощущаться как +16.
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