27 августа 2024

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

Тюменскую область 29 августа накроют штормовой ветер и грозы
© Служба новостей «URA.RU»
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Синоптики прогнозируют грозы и штормовой ветер
Синоптики прогнозируют грозы и штормовой ветер Фото:

В Тюменской области 29 августа ожидается штормовой ветер. Предупреждение об опасной погоде публикует telegram-канал «Оповещение72».

«Внимание! 29 августа на юге Тюменской области ожидаются кратковременные дожди, в северных районах — сильные дожди. В отдельных районах грозы, порывы ветра 15-20 м/с», — говорится в штормовом предупреждении.

В Тюмени днем 29 августа ожидается небольшой дождь. Температура воздуха достигнет 20 градусов, но из-за погодных условий будет ощущаться как +16.

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В Тюменской области 29 августа ожидается штормовой ветер. Предупреждение об опасной погоде публикует telegram-канал «Оповещение72». «Внимание! 29 августа на юге Тюменской области ожидаются кратковременные дожди, в северных районах — сильные дожди. В отдельных районах грозы, порывы ветра 15-20 м/с», — говорится в штормовом предупреждении. В Тюмени днем 29 августа ожидается небольшой дождь. Температура воздуха достигнет 20 градусов, но из-за погодных условий будет ощущаться как +16.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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