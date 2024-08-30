30 августа 2024

Неделя длинных ножей: выборы в гордуму Челябинска входят в заключительную фазу

Кандидаты в челябинскую думу жалуются на массовую порчу агитации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Неизвестные изрезали баннеры кандидата в гордуму Челябинска Андрея Кондратьева, вандалы, гордума, выборы, агитация, челябинск, кондратьев андрей
С избирателей соперники на выборах переключились друг на друга Фото:
новость из сюжета
Выборы в гордуму Челябинска — 2024

Декада, оставшаяся до единого дня голосования, когда определится состав обновленной гордумы Челябинска, ознаменовалась новой вспышкой насилия. К счастью, на этот раз по отношению не к самим кандидатам, а лишь к их наглядной агитации. Итоги подвело URA.RU.

«Как с цепи сорвались!»

Масштаб «диверсий» стал таким, что впервые с начала кампании его оценили уже не сами пострадавшие или их штабы. В защиту однопартийцев высказался лидер регионального отделения «Справедливой России», депутат Госдумы Валерий Гартунг.

Новость по теме
Это провокация: в Челябинске спилили липу перед билбордом кандидата в гордуму. Фото, видео

«Как с цепи сорвались! Режут, рвут, ломают наши агитационные кубы. За одну ночь пострадали шесть конструкций в разных районах города. Видимо, чувствуют наши политические конкуренты, что проигрывают, и вот так вот злость вымещают. А СМИ, которые так активно рассказывали о порче баннеров других партий, молчат, как воды в рот набрали. Мы написали заявления в полицию», — написал он в своем аккаунте в соцсети 28 августа, присовокупив, что ждет столь же оперативной реакции силовиков, «как в тех случаях, когда атаке подверглись незаконные материалы единороссов».

«Липовый» ход

Поводом для озабоченности стали, прежде всего, проблемы Андрея Кондратьева. Действующий депутат Калининского райсовета баллотируется в обновленный состав гордумы по округу №4 от эсеров, хотя ранее состоял в «Единой России». Конкурентами Кондратьева на выборах являются Антон Рыжий (ЕР), Дмитрий Иванов («Новые люди») и Евгений Палин (ЛДПР).

Перед щитом с предвыборной агитацией Кондратьева в районе Тополиной аллеи росла старая липа. И едва ли не половину дерева спилили, открывая вид на рекламу. Местные жители немедленно связали это с кандидатом, который «в знак протеста против таких методов досрочно снял свой баннер и расторг договор с недобросовестной рекламной фирмой». Именно рекламщики искалечили дерево, чтобы открыть вид на билборд как таковой.

Потерял 120 тысяч

Неизвестные изрезали баннеры кандидата в гордуму Челябинска Андрея Кондратьева
Кандидаты начали нести уже и солидные финансовые потери
Фото:

На этом злоключения Кондратьева не закончились. В ночь на 28 августа неизвестные изрезали его наземную наглядную агитацию по всему округу. Помимо имиджевых, потери вылились во вполне реальную сумму — 124 тысяч рублей. Столько кандидат заплатил за изготовление и размещение агитационных кубов. Сейчас вандалов ищет полиция, определенные зацепки дали кадры с камер наблюдения, однако восстановить поврежденную агитацию за оставшееся время будет сложно и затратно.

«Мы тоже пострадавшие, а значит потерпевшие!»

Новость по теме
Вандалы порезали агитплакаты кандидата в гордуму Челябинска Антона Рыжего. Фото, видео

Между тем, крушили агитацию не только эсеров, но и их соперников. В том же округе и в ту же ночь неизвестные уничтожили агитационные баннеры кандидата от ЕР Антона Рыжего. Единоросс описал ситуацию едва ли не теми же словами: «отчаявшиеся конкуренты», «заказ» и «органы разберутся».

Вандализм и начался с единороссов. В конце июля такая же беда произошла трех кандидатов в депутаты гордумы. Ночью вандалы срезали агитационные баннеры Сергея Антипова, Игоря Латыпова и Сергея Григорьева, попав сначала на камеры уличного наблюдения, а затем и в полицию.

В промежутке между этим событиями все в том же округе №4 уничтожались разложенные по почтовым ящикам предвыборные газеты единороссов с поддержкой губернатора Алексея Текслера. Причем в их предвыборном штабе не только запечатлели процесс на видео, но и опознали в исполнителе помощника одного из главных конкурентов.

«Бессмысленное освоение денег»

«В последние 7-10 дней кандидаты, зачастую, начинают заметно нервничать и просят (или даже требуют) от своей команды неких действий, позволяющих сохранить лидерство или даже вырваться вперед. Нельзя исключать и желания не совсем чистоплотных людей из окружения кандидатов освоить под этим предлогом оставшиеся деньги — ведь такие акции оплачиваются совсем по другому „тарифу“. Но надо понимать: кампания уже „сделана“ и остается лишь дождаться ее результатов в день голосования. Оставшиеся дни не изменят ничего, и „пачкаться“ подобными действиями не стоит уже в силу их бесполезности и бессмысленности», — прокомментировал ситуацию в разговоре с URA.RU политтехнолог Александр Юрин.

Само голосование пройдет 7 и 8 сентября. После реформы МСУ 2014 года челябинцы избирали 170 депутатов семи райсоветов, которые делегировали в городскую думу 49 человек. Однако в итоге эту практику признали неэффективной и решили вернуться к прямым выборам. С осени 2024 года дума будет состоять из 37 депутатов, 25 из которых будут избираться по одномандатным округам, 12 — по партийным спискам. Своих кандидатов выдвинули ЛДПР, КПРФ, «Зеленая альтернатива», «Справедливая Россия» и «Единая Россия».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Декада, оставшаяся до единого дня голосования, когда определится состав обновленной гордумы Челябинска, ознаменовалась новой вспышкой насилия. К счастью, на этот раз по отношению не к самим кандидатам, а лишь к их наглядной агитации. Итоги подвело URA.RU. Масштаб «диверсий» стал таким, что впервые с начала кампании его оценили уже не сами пострадавшие или их штабы. В защиту однопартийцев высказался лидер регионального отделения «Справедливой России», депутат Госдумы Валерий Гартунг. «Как с цепи сорвались! Режут, рвут, ломают наши агитационные кубы. За одну ночь пострадали шесть конструкций в разных районах города. Видимо, чувствуют наши политические конкуренты, что проигрывают, и вот так вот злость вымещают. А СМИ, которые так активно рассказывали о порче баннеров других партий, молчат, как воды в рот набрали. Мы написали заявления в полицию», — написал он в своем аккаунте в соцсети 28 августа, присовокупив, что ждет столь же оперативной реакции силовиков, «как в тех случаях, когда атаке подверглись незаконные материалы единороссов». Поводом для озабоченности стали, прежде всего, проблемы Андрея Кондратьева. Действующий депутат Калининского райсовета баллотируется в обновленный состав гордумы по округу №4 от эсеров, хотя ранее состоял в «Единой России». Конкурентами Кондратьева на выборах являются Антон Рыжий (ЕР), Дмитрий Иванов («Новые люди») и Евгений Палин (ЛДПР). Перед щитом с предвыборной агитацией Кондратьева в районе Тополиной аллеи росла старая липа. И едва ли не половину дерева спилили, открывая вид на рекламу. Местные жители немедленно связали это с кандидатом, который «в знак протеста против таких методов досрочно снял свой баннер и расторг договор с недобросовестной рекламной фирмой». Именно рекламщики искалечили дерево, чтобы открыть вид на билборд как таковой. На этом злоключения Кондратьева не закончились. В ночь на 28 августа неизвестные изрезали его наземную наглядную агитацию по всему округу. Помимо имиджевых, потери вылились во вполне реальную сумму — 124 тысяч рублей. Столько кандидат заплатил за изготовление и размещение агитационных кубов. Сейчас вандалов ищет полиция, определенные зацепки дали кадры с камер наблюдения, однако восстановить поврежденную агитацию за оставшееся время будет сложно и затратно. Между тем, крушили агитацию не только эсеров, но и их соперников. В том же округе и в ту же ночь неизвестные уничтожили агитационные баннеры кандидата от ЕР Антона Рыжего. Единоросс описал ситуацию едва ли не теми же словами: «отчаявшиеся конкуренты», «заказ» и «органы разберутся». Вандализм и начался с единороссов. В конце июля такая же беда произошла трех кандидатов в депутаты гордумы. Ночью вандалы срезали агитационные баннеры Сергея Антипова, Игоря Латыпова и Сергея Григорьева, попав сначала на камеры уличного наблюдения, а затем и в полицию. В промежутке между этим событиями все в том же округе №4 уничтожались разложенные по почтовым ящикам предвыборные газеты единороссов с поддержкой губернатора Алексея Текслера. Причем в их предвыборном штабе не только запечатлели процесс на видео, но и опознали в исполнителе помощника одного из главных конкурентов. «В последние 7-10 дней кандидаты, зачастую, начинают заметно нервничать и просят (или даже требуют) от своей команды неких действий, позволяющих сохранить лидерство или даже вырваться вперед. Нельзя исключать и желания не совсем чистоплотных людей из окружения кандидатов освоить под этим предлогом оставшиеся деньги — ведь такие акции оплачиваются совсем по другому „тарифу“. Но надо понимать: кампания уже „сделана“ и остается лишь дождаться ее результатов в день голосования. Оставшиеся дни не изменят ничего, и „пачкаться“ подобными действиями не стоит уже в силу их бесполезности и бессмысленности», — прокомментировал ситуацию в разговоре с URA.RU политтехнолог Александр Юрин. Само голосование пройдет 7 и 8 сентября. После реформы МСУ 2014 года челябинцы избирали 170 депутатов семи райсоветов, которые делегировали в городскую думу 49 человек. Однако в итоге эту практику признали неэффективной и решили вернуться к прямым выборам. С осени 2024 года дума будет состоять из 37 депутатов, 25 из которых будут избираться по одномандатным округам, 12 — по партийным спискам. Своих кандидатов выдвинули ЛДПР, КПРФ, «Зеленая альтернатива», «Справедливая Россия» и «Единая Россия».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...