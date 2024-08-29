Ямальская авиакомпания ввела дополнительный рейс до Тюмени

Ямальская авиакомпания ввела дополнительный рейс 9845
АТК «Ямал» анонсировала дополнительный рейс по направлению «Салехард — Тюмень» на третье сентября. Об этом авиакомпания сообщила в Telegram.
Как следует из сообщения, ямальская авиакомпания ввела дополнительный рейс 9845 на третье сентября по направлению «Салехард — Тюмень». Вылет из столицы ЯНАО запланирован на 18.20.
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