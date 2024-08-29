29 августа 2024

Ямальская авиакомпания ввела дополнительный рейс до Тюмени

АТК «Ямал» анонсировала дополнительный рейс из Салехарда в Тюмень
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальская авиакомпания ввела дополнительный рейс 9845
Ямальская авиакомпания ввела дополнительный рейс 9845 Фото:

АТК «Ямал» анонсировала дополнительный рейс по направлению «Салехард — Тюмень» на третье сентября. Об этом авиакомпания сообщила в Telegram.

Как следует из сообщения, ямальская авиакомпания ввела дополнительный рейс 9845 на третье сентября по направлению «Салехард — Тюмень». Вылет из столицы ЯНАО запланирован на 18.20.

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АТК «Ямал» анонсировала дополнительный рейс по направлению «Салехард — Тюмень» на третье сентября. Об этом авиакомпания сообщила в Telegram. Как следует из сообщения, ямальская авиакомпания ввела дополнительный рейс 9845 на третье сентября по направлению «Салехард — Тюмень». Вылет из столицы ЯНАО запланирован на 18.20.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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