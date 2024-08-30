В Тюмени появится новая аллея

В Тюмени 1 сентября откроют мемориальную аллею «Наши герои»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мемориальную аллею откроют 1 сентября
Мемориальную аллею откроют 1 сентября Фото:

В Тюмени появится мемориальная аллея «Наши герои». Об этом сообщили в информационно центре правительства области.

«Аллея посвящена памяти выпускников Тюменского сельскохозяйственного техникума, Тюменского сельскохозяйственного института — Героев Советского Союза, кавалеров ордена Славы, благодаря которым страна одержала Победу в Великой Отечественной войне, и Героев социалистического труда, которые работали над восстановлением сельского хозяйства региона в послевоенные годы. Событие приурочено к празднованию 80-летнего юбилея Тюменской области», — сообщили в инфоцентре.

Там отметили, что открытие мемориала даст старт мероприятиям в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Торжественное открытие аллеи в Тюмени состоится 1 сентября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени появится мемориальная аллея «Наши герои». Об этом сообщили в информационно центре правительства области. «Аллея посвящена памяти выпускников Тюменского сельскохозяйственного техникума, Тюменского сельскохозяйственного института — Героев Советского Союза, кавалеров ордена Славы, благодаря которым страна одержала Победу в Великой Отечественной войне, и Героев социалистического труда, которые работали над восстановлением сельского хозяйства региона в послевоенные годы. Событие приурочено к празднованию 80-летнего юбилея Тюменской области», — сообщили в инфоцентре. Там отметили, что открытие мемориала даст старт мероприятиям в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Торжественное открытие аллеи в Тюмени состоится 1 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...