В Тюмени появится новая аллея

В Тюмени появится мемориальная аллея «Наши герои». Об этом сообщили в информационно центре правительства области.
«Аллея посвящена памяти выпускников Тюменского сельскохозяйственного техникума, Тюменского сельскохозяйственного института — Героев Советского Союза, кавалеров ордена Славы, благодаря которым страна одержала Победу в Великой Отечественной войне, и Героев социалистического труда, которые работали над восстановлением сельского хозяйства региона в послевоенные годы. Событие приурочено к празднованию 80-летнего юбилея Тюменской области», — сообщили в инфоцентре.
Там отметили, что открытие мемориала даст старт мероприятиям в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Торжественное открытие аллеи в Тюмени состоится 1 сентября.
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