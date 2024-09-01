Кухарук сократит число замов, а «Сургутнефтегаз» стал лучшей нефтяной компанией: главные события в ХМАО

Врио главы ХМАО Руслан Кухарук сократит число своих заместителей. Это должно произойти после проведения выборов главы региона в сентябре. В преддверии профессионального праздника в округе завершился конкурс «Черное золото Югры». Победителем снова стал «Сургутнефтегаз». Об этих и других событиях в округе с 26 августа по 1 сентября — в материале URA.RU.
Кухарук урезает количество замов
Врио главы ХМАО Руслан Кухарук сократит число замов в обновленном составе правительства после выборов губернатора 8 сентября. У его предшественницы на посту — Натальи Комаровой на момент отставки было 14 вице-губернаторов.
Спикер Думы ХМАО Хохряков сохранит пост
Спикер югорского парламента Борис Хохряков останется на посту главы окружного отделения «Единой России» до 2026 года. Инсайдеры URA.RU уверены, что в Югре пока не будет реализован сценарий, где губернатор параллельно является еще и лидером региональной ячейки «ЕР» — как минимум до 2026 года.
Силовики заинтересовались экс-главой окружного дептранса
У силовиков появились вопросы к экс-главе департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Александру Лебедеву. Он возглавлял ведомство в тот момент, когда заключалась сделка по закупке 165 автобусов для проведения транспортной реформы в Нижневартовске. Его заместитель Андрей Середнев и начальница управления транспорта Ольга Власова уже стали фигурантами уголовного дела. Следствие считает, что автобусы приобретались по завышенным ценам. Лебедев покинул пост 15 февраля 2024 года и ушел на повышение в Томскую область, но через пять месяцев со скандалом был уволен.
Депутата гордумы Нефтеюганска подозревают в коррупции
В Нефтеюганске следственный комитет проверяет депутата городской думы Яна Коваля на причастность к коррупционным схемам в МУП «Школьное питание», которое он до недавнего времени возглавлял. Силовики также задают вопросы нынешнему руководителю предприятия Виталию Федину, который в период руководства Коваля являлся его заместителем. К расследованию подключились и ФСБ. В политтусовке ХМАО не исключают, что действия силовиков могут повлиять на ход предстоящих выборов главы Нефтеюганска.
Объявлены победители конкурса «Черное золото Югры»
В Ханты-Мансийске назвали победителей нефтяного конкурса «Черное золото Югры». Второй год подряд нефтяной компанией года в ХМАО стал «Сургутнефтегаз». Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук вручил кубок победителя генеральному директору компании Владимиру Богданову. Также компания получила четыре награды в номинациях: «За социально-экономическое партнерство», «Самое динамично развивающееся предприятие», «За сотрудничество с коренным населением», «За эффективную работу с недрами».
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