Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук сократит количество заместителей после выборов главы региона 8 сентября. Завершив турне по муниципалитетам, он приступил к работе над обновленной структурой правительства Югры, рассказал URA.RU источник в политическом истеблишменте округа.
«Черновой вариант уже существует. Но от Кухарука не стоит ждать копирования структуры правительства Тюменской области. Хотя бы потому, что там развит агропромышленный комплекс. В Югре же превалирует топливно-энергетический. Однако 13 замов ему точно не понадобятся», — поделился инсайдер.
У обоих экс-губернаторов ХМАО — и у Александра Филипенко, и у Натальи Комаровой — на момент отставки было по 14 заместителей.
В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ на момент публикации новости не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что у первого вице-губернатора ХМАО Алексея Забозлаева достаточно высокие шансы сохраниться в новом составе правительства. Он курирует промышленный и экономические блоки.
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