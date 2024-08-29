Кухарук сократит количество заместителей после выборов губернатора ХМАО. Инсайд

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В Белом доме главный вопрос накануне выборов губернатора — кто из замов сохранит пост
В Белом доме главный вопрос накануне выборов губернатора — кто из замов сохранит пост Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук сократит количество заместителей после выборов главы региона 8 сентября. Завершив турне по муниципалитетам, он приступил к работе над обновленной структурой правительства Югры, рассказал URA.RU источник в политическом истеблишменте округа.

«Черновой вариант уже существует. Но от Кухарука не стоит ждать копирования структуры правительства Тюменской области. Хотя бы потому, что там развит агропромышленный комплекс. В Югре же превалирует топливно-энергетический. Однако 13 замов ему точно не понадобятся», — поделился инсайдер.

У обоих экс-губернаторов ХМАО — и у Александра Филипенко, и у Натальи Комаровой — на момент отставки было по 14 заместителей.

В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что у первого вице-губернатора ХМАО Алексея Забозлаева достаточно высокие шансы сохраниться в новом составе правительства. Он курирует промышленный и экономические блоки.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук сократит количество заместителей после выборов главы региона 8 сентября. Завершив турне по муниципалитетам, он приступил к работе над обновленной структурой правительства Югры, рассказал URA.RU источник в политическом истеблишменте округа. «Черновой вариант уже существует. Но от Кухарука не стоит ждать копирования структуры правительства Тюменской области. Хотя бы потому, что там развит агропромышленный комплекс. В Югре же превалирует топливно-энергетический. Однако 13 замов ему точно не понадобятся», — поделился инсайдер. У обоих экс-губернаторов ХМАО — и у Александра Филипенко, и у Натальи Комаровой — на момент отставки было по 14 заместителей. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что у первого вице-губернатора ХМАО Алексея Забозлаева достаточно высокие шансы сохраниться в новом составе правительства. Он курирует промышленный и экономические блоки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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