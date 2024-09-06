Губернатор ЯНАО пообещал молодым специалистам новые льготы

Дмитрий Артюхов надеется, что выплаты пересмотрят уже в январе
Губернатор ЯНАО пообещал в январе новые методы господдержки для молодых семей. Об этом глава округа сообщил на встрече с педагогами и руководителями системы образования.
«Надо, чтобы семьи росли. Меры поддержки для этого есть на Ямале. Надеемся, что мы перестроим господдержку с января акцентируем внимание на рождении ребенка», — передает Артюхов на конференции.
Ранее URA.RU сообщало о том, что миллионные гранты получат учителя ЯНАО. С 1 января будет запущена грантовая программа «Учитель Ямала».
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