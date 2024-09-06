Губернатор ЯНАО пообещал молодым специалистам новые льготы

Губернатор ЯНАО Артюхов обещал изменить господдержку для семей с января
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Артюхов надеется, что выплаты пересмотрят уже в январе
Дмитрий Артюхов надеется, что выплаты пересмотрят уже в январе Фото:

Губернатор ЯНАО пообещал в январе новые методы господдержки для молодых семей. Об этом глава округа сообщил на встрече с педагогами и руководителями системы образования.

«Надо, чтобы семьи росли. Меры поддержки для этого есть на Ямале. Надеемся, что мы перестроим господдержку с января акцентируем внимание на рождении ребенка», — передает Артюхов на конференции.

Ранее URA.RU сообщало о том, что миллионные гранты получат учителя ЯНАО. С 1 января будет запущена грантовая программа «Учитель Ямала».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ЯНАО пообещал в январе новые методы господдержки для молодых семей. Об этом глава округа сообщил на встрече с педагогами и руководителями системы образования. «Надо, чтобы семьи росли. Меры поддержки для этого есть на Ямале. Надеемся, что мы перестроим господдержку с января акцентируем внимание на рождении ребенка», — передает Артюхов на конференции. Ранее URA.RU сообщало о том, что миллионные гранты получат учителя ЯНАО. С 1 января будет запущена грантовая программа «Учитель Ямала».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...