Спасатели тушат пожар в городе
На улице Бурова-Петрова в Кургане горит постройка. Пожарные тушат возгорание в районе магазина «Каравай». Об этом сообщили очевидцы с места происшествия.
«У дома №58 на улице Бурова-Петрова горит крыша строения. Спасатели тушат огонь», — говорится в сообщении. Видео пожара очевидцы опубликовали в паблике «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте».
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в МЧС России по Курганской области. Ответ ожидается.
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