06 сентября 2024

В Кургане загорелось строение на улице Бурова-Петрова. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели тушат пожар в городе
Спасатели тушат пожар в городе Фото:

На улице Бурова-Петрова в Кургане горит постройка. Пожарные тушат возгорание в районе магазина «Каравай». Об этом сообщили очевидцы с места происшествия.

«У дома №58 на улице Бурова-Петрова горит крыша строения. Спасатели тушат огонь», — говорится в сообщении. Видео пожара очевидцы опубликовали в паблике «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в МЧС России по Курганской области. Ответ ожидается. 

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На улице Бурова-Петрова в Кургане горит постройка. Пожарные тушат возгорание в районе магазина «Каравай». Об этом сообщили очевидцы с места происшествия. «У дома №58 на улице Бурова-Петрова горит крыша строения. Спасатели тушат огонь», — говорится в сообщении. Видео пожара очевидцы опубликовали в паблике «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в МЧС России по Курганской области. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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