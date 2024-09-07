07 сентября 2024
06 сентября 2024

Курганцам объяснили, где проголосовать на выборах в 2024 году

В Курганской области 8 сентября откроется 791 избирательный участок
© Служба новостей «URA.RU»
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Голосование будет проходить с 8:00 до 20:00
Голосование будет проходить с 8:00 до 20:00 Фото:
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Выборы губернатора Курганской области — 2024

На территории Курганской области 8 сентября, в единый день голосования, свои двери перед населением распахнет 791 избирательный участок. Еще четыре — располагаются в местах временного пребывания граждан, рассказали в региональном избиркоме.

«В области голосование будет проходить на 791 избирательном участке. Их них 130 — в Кургане. Четыре участка будут работать в местах временного пребывания граждан», — написано на сайте ведомства.

Курганцы смогут проголосовать за понравившегося кандидата:

  • в Курганской областной клинической больнице;
  • в Курганской больнице скорой медицинской помощи;
  • на территории ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по региону;
  • в санатории «Жемчужина Зауралья».

В помощь избирателям в разделе «Цифровые сервисы» на сайте ЦИК РФ собрана вся необходимая информация про единый день голосования. На портале можно найти свой участок, ознакомиться с информацией о кандидатах и узнать результаты.

С конца августа на территории работает «горячая линия» по предстоящим выборам. Задать интересующие вопросы можно по телефону: 8 (3522) 43-35-76. Поддержка будет осуществляться до 9 сентября.

Избирателям предстоит выбрать губернатора из пяти кандидатов. Также состоятся выборы депутатов городской думы Кургана восьмого созыва. Голосование завершится в 20:00.

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На территории Курганской области 8 сентября, в единый день голосования, свои двери перед населением распахнет 791 избирательный участок. Еще четыре — располагаются в местах временного пребывания граждан, рассказали в региональном избиркоме. «В области голосование будет проходить на 791 избирательном участке. Их них 130 — в Кургане. Четыре участка будут работать в местах временного пребывания граждан», — написано на сайте ведомства. Курганцы смогут проголосовать за понравившегося кандидата: В помощь избирателям в разделе «Цифровые сервисы» на сайте ЦИК РФ собрана вся необходимая информация про единый день голосования. На портале можно найти свой участок, ознакомиться с информацией о кандидатах и узнать результаты. С конца августа на территории работает «горячая линия» по предстоящим выборам. Задать интересующие вопросы можно по телефону: 8 (3522) 43-35-76. Поддержка будет осуществляться до 9 сентября. Избирателям предстоит выбрать губернатора из пяти кандидатов. Также состоятся выборы депутатов городской думы Кургана восьмого созыва. Голосование завершится в 20:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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