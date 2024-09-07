Курганцам объяснили, где проголосовать на выборах в 2024 году

На территории Курганской области 8 сентября, в единый день голосования, свои двери перед населением распахнет 791 избирательный участок. Еще четыре — располагаются в местах временного пребывания граждан, рассказали в региональном избиркоме.
«В области голосование будет проходить на 791 избирательном участке. Их них 130 — в Кургане. Четыре участка будут работать в местах временного пребывания граждан», — написано на сайте ведомства.
Курганцы смогут проголосовать за понравившегося кандидата:
- в Курганской областной клинической больнице;
- в Курганской больнице скорой медицинской помощи;
- на территории ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по региону;
- в санатории «Жемчужина Зауралья».
В помощь избирателям в разделе «Цифровые сервисы» на сайте ЦИК РФ собрана вся необходимая информация про единый день голосования. На портале можно найти свой участок, ознакомиться с информацией о кандидатах и узнать результаты.
С конца августа на территории работает «горячая линия» по предстоящим выборам. Задать интересующие вопросы можно по телефону: 8 (3522) 43-35-76. Поддержка будет осуществляться до 9 сентября.
Избирателям предстоит выбрать губернатора из пяти кандидатов. Также состоятся выборы депутатов городской думы Кургана восьмого созыва. Голосование завершится в 20:00.
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