В ЯНАО ограничена работа паромов на главной переправе

На переправе работает один паром
На переправе Салехард — Лабытнанги днем 8 сентября работает один паром. Он перевозит пассажиров и легковые автомобили. Об этом в соцсети сообщил дептранс ЯНАО.
«На переправе в работе один паром. Перевозит пассажиров и легковые автомобили», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Ограничение введено из-за сильного ветра. В любой момент переправа может полностью остановить работу.
Об непогоде ямальцев предупреждали накануне в окружном Управлении МЧС. Порывы ветра в отдельных районах округа могут достигать 20 метров в секунду.
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