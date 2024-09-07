07 сентября 2024

В ЯНАО ограничена работа паромов на главной переправе

В ЯНАО ограничили работу паромов на главной переправе
© Служба новостей «URA.RU»
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На переправе работает один паром
На переправе работает один паром Фото:

На переправе Салехард — Лабытнанги днем 8 сентября работает один паром. Он перевозит пассажиров и легковые автомобили. Об этом в соцсети сообщил дептранс ЯНАО.

«На переправе в работе один паром. Перевозит пассажиров и легковые автомобили», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Ограничение введено из-за сильного ветра. В любой момент переправа может полностью остановить работу.

Об непогоде ямальцев предупреждали накануне в окружном Управлении МЧС. Порывы ветра в отдельных районах округа могут достигать 20 метров в секунду.

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На переправе Салехард — Лабытнанги днем 8 сентября работает один паром. Он перевозит пассажиров и легковые автомобили. Об этом в соцсети сообщил дептранс ЯНАО. «На переправе в работе один паром. Перевозит пассажиров и легковые автомобили», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ограничение введено из-за сильного ветра. В любой момент переправа может полностью остановить работу. Об непогоде ямальцев предупреждали накануне в окружном Управлении МЧС. Порывы ветра в отдельных районах округа могут достигать 20 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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