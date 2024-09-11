За день до диверсии у воинской части в Екатеринбурге слышали грохот

11 сентября 2024 в 19:48 Размер текста - 17 +

За сутки до взрыва у военной части в Екатеринбурге, который, по неофициальным данным, стал результатом диверсии, горожане слышали громкий грохот рядом с местом ЧП. Об этом URA.RU рассказала очевидица. «Вчера в 23 часа на улице я услышала грохотание. Что-то похожее на гром. Но непогоды вчера не было, поэтому я насторожилась. Звуки были слышны рядом со стройкой и воинской частью», — сказала собеседница агентства. ЧП произошло в шесть утра рядом с военной частью и гаражным кооперативом на улице Крауля. Туда экстренно съехались спецслужбы. Медики госпитализировали одного человека с травмами. По неофициальным данным, взрыв прогремел после срабатывания устройства с таймером. С места взрыва на эвакуаторах увезли три автомобиля. Их обмотали пленкой и накрыли маскировочной сетью. После инцидента сотрудников компаний, расположенных рядом с частью, отпустили домой. Подробнее об этом — в сюжете агентства.