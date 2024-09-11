В результате ДТП ямальский мотоциклист госпитализирован
В Салехарде на улице Броднева автомобиль Lada Priora столкнулся с мотоциклом. В Результате ДТП мотоциклист доставлен в больницу.
«В Салехарде 11 сентября случилось ДТП с участием мотоциклиста. Водителя доставили в больницу», — пишет «Север-Пресс».
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что легковой автомобиль не предоставил преимущество мотоциклу. URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ЯНАО. Ответ ожидается.
Легковушка сбила мотоциклиста в Салехарде
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