11 сентября 2024

В Салехарде сбили мотоциклиста. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате ДТП ямальский мотоциклист госпитализирован
В результате ДТП ямальский мотоциклист госпитализирован Фото:

В Салехарде на улице Броднева автомобиль Lada Priora столкнулся с мотоциклом. В Результате ДТП мотоциклист доставлен в больницу.

«В Салехарде 11 сентября случилось ДТП с участием мотоциклиста. Водителя доставили в больницу», — пишет «Север-Пресс».

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что легковой автомобиль не предоставил преимущество мотоциклу. URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ЯНАО. Ответ ожидается.

Легковушка сбила мотоциклиста в Салехарде
Легковушка сбила мотоциклиста в Салехарде
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде на улице Броднева автомобиль Lada Priora столкнулся с мотоциклом. В Результате ДТП мотоциклист доставлен в больницу. «В Салехарде 11 сентября случилось ДТП с участием мотоциклиста. Водителя доставили в больницу», — пишет «Север-Пресс». По предварительным данным, авария произошла из-за того, что легковой автомобиль не предоставил преимущество мотоциклу. URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ЯНАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...