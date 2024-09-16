16 сентября 2024

В Тюмени рассказали, как посетители кидают на деньги рестораторов

Тюменцы устраивают скандал или сбегают из ресторана, чтобы не оплачивать счет
© Служба новостей «URA.RU»
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Гастрономический ужин в ресторане Ремезов. Тюмень, за столом, ужин, ресторан, обед
Чаще всего истерики устраивают в ресторанах женщины Фото:

Жители Тюмени сбегают из ресторанов, не оплачивая счет или устраивают скандал, чтобы получить блюда бесплатно или с большой скидкой. Об этом URA.RU рассказали владельцы местных заведений общепита.

«Недавно к нам зашел мужчина, поел больше, чем на семь тысяч, и под предлогом „я сейчас кое-что заберу и вернусь“, сбежал, не оплатив счет. До этого был еще один гость, который также не расплатился, а затем пришел к нам вновь. Мы ему напомнили о прошлом долге, но он сделал вид, что такого не было и начал отпираться», — рассказала предприниматель Ирина Щепелина.

По словам ресторатора, чаще всего среди нечестных гостей попадаются именно мужчины. Женщины, по словам Ирины Щепелиной, если и забывают оплатить счет, то потом сами звонят и приносят извинения. В основном, замечает предприниматель, они устраивают скандалы из-за всякой ерунды: не поданой ложки или салфетки.

Другой тюменский предприниматель Михаил Петров рассказал, что в его кофейнях часто бывают случаи, когда гости намеренно устраивают скандал, чтобы не платить за заказ. По словам бизнесмена, были даже случаи, когда клиенты угрожали контролирующими органами и вымогали деньги.

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Жители Тюмени сбегают из ресторанов, не оплачивая счет или устраивают скандал, чтобы получить блюда бесплатно или с большой скидкой. Об этом URA.RU рассказали владельцы местных заведений общепита. «Недавно к нам зашел мужчина, поел больше, чем на семь тысяч, и под предлогом „я сейчас кое-что заберу и вернусь“, сбежал, не оплатив счет. До этого был еще один гость, который также не расплатился, а затем пришел к нам вновь. Мы ему напомнили о прошлом долге, но он сделал вид, что такого не было и начал отпираться», — рассказала предприниматель Ирина Щепелина. По словам ресторатора, чаще всего среди нечестных гостей попадаются именно мужчины. Женщины, по словам Ирины Щепелиной, если и забывают оплатить счет, то потом сами звонят и приносят извинения. В основном, замечает предприниматель, они устраивают скандалы из-за всякой ерунды: не поданой ложки или салфетки. Другой тюменский предприниматель Михаил Петров рассказал, что в его кофейнях часто бывают случаи, когда гости намеренно устраивают скандал, чтобы не платить за заказ. По словам бизнесмена, были даже случаи, когда клиенты угрожали контролирующими органами и вымогали деньги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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