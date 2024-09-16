В Тюмени рассказали, как посетители кидают на деньги рестораторов

Тюменцы устраивают скандал или сбегают из ресторана, чтобы не оплачивать счет

17 сентября 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Чаще всего истерики устраивают в ресторанах женщины Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Тюмени сбегают из ресторанов, не оплачивая счет или устраивают скандал, чтобы получить блюда бесплатно или с большой скидкой. Об этом URA.RU рассказали владельцы местных заведений общепита. «Недавно к нам зашел мужчина, поел больше, чем на семь тысяч, и под предлогом „я сейчас кое-что заберу и вернусь“, сбежал, не оплатив счет. До этого был еще один гость, который также не расплатился, а затем пришел к нам вновь. Мы ему напомнили о прошлом долге, но он сделал вид, что такого не было и начал отпираться», — рассказала предприниматель Ирина Щепелина. По словам ресторатора, чаще всего среди нечестных гостей попадаются именно мужчины. Женщины, по словам Ирины Щепелиной, если и забывают оплатить счет, то потом сами звонят и приносят извинения. В основном, замечает предприниматель, они устраивают скандалы из-за всякой ерунды: не поданой ложки или салфетки. Другой тюменский предприниматель Михаил Петров рассказал, что в его кофейнях часто бывают случаи, когда гости намеренно устраивают скандал, чтобы не платить за заказ. По словам бизнесмена, были даже случаи, когда клиенты угрожали контролирующими органами и вымогали деньги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Тюмени сбегают из ресторанов, не оплачивая счет или устраивают скандал, чтобы получить блюда бесплатно или с большой скидкой. Об этом URA.RU рассказали владельцы местных заведений общепита. «Недавно к нам зашел мужчина, поел больше, чем на семь тысяч, и под предлогом „я сейчас кое-что заберу и вернусь“, сбежал, не оплатив счет. До этого был еще один гость, который также не расплатился, а затем пришел к нам вновь. Мы ему напомнили о прошлом долге, но он сделал вид, что такого не было и начал отпираться», — рассказала предприниматель Ирина Щепелина. По словам ресторатора, чаще всего среди нечестных гостей попадаются именно мужчины. Женщины, по словам Ирины Щепелиной, если и забывают оплатить счет, то потом сами звонят и приносят извинения. В основном, замечает предприниматель, они устраивают скандалы из-за всякой ерунды: не поданой ложки или салфетки. Другой тюменский предприниматель Михаил Петров рассказал, что в его кофейнях часто бывают случаи, когда гости намеренно устраивают скандал, чтобы не платить за заказ. По словам бизнесмена, были даже случаи, когда клиенты угрожали контролирующими органами и вымогали деньги.