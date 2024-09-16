В ЯНАО оформили тысячи СНИЛС для новорожденных

Тысячи новорожденных на Ямале получили СНИЛС в 2024 году — все документы были оформлены на детей автоматически, без заявления граждан. Об этом редакции URA.RU стало известно из сообщения на сайте социального фонда России.
«С начала 2024 года Отделение СФР по Ямало-Ненецкому автономному округу открыло в проактивном режиме (без заявления граждан прим. ред.) более 1 000 индивидуальных лицевых счетов с постоянным страховым номером (СНИЛС) для новорожденных», — сообщили на официальном сайте Социального фонда России. На Ямале СНИЛС на новорожденных оформляется автоматически в момент регистрации ребенка с 2020 года.
Для чего нужен СНИЛС?
- Номер индивидуального лицевого счета ребенка нужен для получения материнского капитала,
- оформления социальных выплат,
- получения полиса ОМС и прикрепления к поликлинике,
- взрослым СНИЛС необходим для трудоустройства на работу и формирования пенсионных прав.
Как оформляется СНИЛС?
Управляющая Отделением СФР по ЯНАО Таиса Колоколова напомнила, что родителям новорожденных детей не нужно самостоятельно обращаться в ОСФР по ЯНАО. «Все данные направляются в личный кабинет мамы на портале госуслуг сразу после того, как из реестра ЗАГС в систему фонда поступает информация о рождении ребенка. Главное, чтобы анкетные данные мамы полностью совпадали с данными ЗАГСа и СФР», — передали слова Колоколовой на официальном сайте СФР.
- Получить СНИЛС на ребенка можно через портал госуслуг (необходима подтвержденная учетная запись у родителя и ребенка).
- При личном обращении в клиентскую службу ОСФР по ЯНАО.
- При обращении в МФЦ с паспортом и свидетельством о рождении ребенка.
- СНИЛС может не отобразиться на портале госуслуг матери, если та сменила фамилию, но не актуализировала данные.
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