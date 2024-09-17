17 сентября 2024

Жесткий ответ Пашиняну и отправка подсудимых на СВО: о чем Песков рассказал журналистам

Песков: Россия не принимает позицию Пашиняна относительно ОДКБ
© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация на Ближнем Востоке далека от идеальной, заявил Песков
Ситуация на Ближнем Востоке далека от идеальной, заявил Песков Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил критику со стороны армянского премьера Никола Пашиняна в адрес ОДКБ, а также прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке. Еще были подняты вопросы о ситуации в Ливане и  законопроекте о подсудимых на СВО. URA.RU собрало все заявления Пескова. 

Ситуация в Ливане

Нужно детально разобраться в причинах подрыва пейджеров в Ливане, отметил Песков. По его словам, для точного анализа ситуации важно установить причины и идентифицировать ответственных. Он отметил, что результаты расследования должны быть предметом особого внимания специалистов, чтобы исключить повторение подобных инцидентов как в России, так и за ее пределами.

Ответ на критику Пашиняна

Песков также прокомментировал критику Пашиняна в адрес Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), подчеркнув, что контакты с Арменией продолжатся. Он отметил, что Россия рассматривает Армению как близкого партнера и считает, что ОДКБ служит защитой суверенитета своих стран-членов. Песков заявил, что позиция России заключается в том, что организация не представляет угрозы для Армении, и эту точку зрения необходимо донести до армянского руководства.

Ситуация на Ближнем Востоке

Песков заявил, что нынешняя ситуация на Ближнем Востоке тревожная. Идет эскалация конфликта. А сам регион находится во взрывоопасном состоянии. 

Отправка на СВО как способ избежать уголовного дела 

На вопрос о законопроекте, разрешающем прекращение уголовного преследования при отправке подсудимых на специальную военную операцию, Песков подтвердил, что в зоне проведения СВО служат ряд подсудимых и осужденных. Однако сейчас такая система, по словам пресс-секретаря, требует правового оформления.

Радиоактивный цезий на границе с Норвегией

Отвечая на сообщения из Норвегии о повышенном содержании радиоактивного цезия на российской границе, Песков указал, что российские службы не получали никаких оповещений.  «Каких-либо оповещений об угрозах для здоровья людей тоже не было», — отметил Песков. 

Реакция на слова Столтенберга об ударах по России

Песков прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что атаки Украины по Россию не станут «красной чертой». Песков назвал это мнение недальновидным и непрофессиональным. 

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил критику со стороны армянского премьера Никола Пашиняна в адрес ОДКБ, а также прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке. Еще были подняты вопросы о ситуации в Ливане и  законопроекте о подсудимых на СВО. URA.RU собрало все заявления Пескова.  Ситуация в Ливане Нужно детально разобраться в причинах подрыва пейджеров в Ливане, отметил Песков. По его словам, для точного анализа ситуации важно установить причины и идентифицировать ответственных. Он отметил, что результаты расследования должны быть предметом особого внимания специалистов, чтобы исключить повторение подобных инцидентов как в России, так и за ее пределами. Ответ на критику Пашиняна Песков также прокомментировал критику Пашиняна в адрес Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), подчеркнув, что контакты с Арменией продолжатся. Он отметил, что Россия рассматривает Армению как близкого партнера и считает, что ОДКБ служит защитой суверенитета своих стран-членов. Песков заявил, что позиция России заключается в том, что организация не представляет угрозы для Армении, и эту точку зрения необходимо донести до армянского руководства. Ситуация на Ближнем Востоке Песков заявил, что нынешняя ситуация на Ближнем Востоке тревожная. Идет эскалация конфликта. А сам регион находится во взрывоопасном состоянии.  Отправка на СВО как способ избежать уголовного дела  На вопрос о законопроекте, разрешающем прекращение уголовного преследования при отправке подсудимых на специальную военную операцию, Песков подтвердил, что в зоне проведения СВО служат ряд подсудимых и осужденных. Однако сейчас такая система, по словам пресс-секретаря, требует правового оформления. Радиоактивный цезий на границе с Норвегией Отвечая на сообщения из Норвегии о повышенном содержании радиоактивного цезия на российской границе, Песков указал, что российские службы не получали никаких оповещений.  «Каких-либо оповещений об угрозах для здоровья людей тоже не было», — отметил Песков.  Реакция на слова Столтенберга об ударах по России Песков прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что атаки Украины по Россию не станут «красной чертой». Песков назвал это мнение недальновидным и непрофессиональным. 
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