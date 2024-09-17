Жесткий ответ Пашиняну и отправка подсудимых на СВО: о чем Песков рассказал журналистам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил критику со стороны армянского премьера Никола Пашиняна в адрес ОДКБ, а также прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке. Еще были подняты вопросы о ситуации в Ливане и законопроекте о подсудимых на СВО. URA.RU собрало все заявления Пескова.
Ситуация в Ливане
Нужно детально разобраться в причинах подрыва пейджеров в Ливане, отметил Песков. По его словам, для точного анализа ситуации важно установить причины и идентифицировать ответственных. Он отметил, что результаты расследования должны быть предметом особого внимания специалистов, чтобы исключить повторение подобных инцидентов как в России, так и за ее пределами.
Ответ на критику Пашиняна
Песков также прокомментировал критику Пашиняна в адрес Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), подчеркнув, что контакты с Арменией продолжатся. Он отметил, что Россия рассматривает Армению как близкого партнера и считает, что ОДКБ служит защитой суверенитета своих стран-членов. Песков заявил, что позиция России заключается в том, что организация не представляет угрозы для Армении, и эту точку зрения необходимо донести до армянского руководства.
Ситуация на Ближнем Востоке
Песков заявил, что нынешняя ситуация на Ближнем Востоке тревожная. Идет эскалация конфликта. А сам регион находится во взрывоопасном состоянии.
Отправка на СВО как способ избежать уголовного дела
На вопрос о законопроекте, разрешающем прекращение уголовного преследования при отправке подсудимых на специальную военную операцию, Песков подтвердил, что в зоне проведения СВО служат ряд подсудимых и осужденных. Однако сейчас такая система, по словам пресс-секретаря, требует правового оформления.
Радиоактивный цезий на границе с Норвегией
Отвечая на сообщения из Норвегии о повышенном содержании радиоактивного цезия на российской границе, Песков указал, что российские службы не получали никаких оповещений. «Каких-либо оповещений об угрозах для здоровья людей тоже не было», — отметил Песков.
Реакция на слова Столтенберга об ударах по России
Песков прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что атаки Украины по Россию не станут «красной чертой». Песков назвал это мнение недальновидным и непрофессиональным.
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