Как в Тюмени прошло закрытие форума TNF. Фоторепортаж

В Тюмени на закрытии форума TNF выступила группа «Моя Мишель»
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Закрытие Тнф, концерт Моя Мишель. Тюмень
Форум проходил в Тюмени с 16 по 19 сентября, на его закрытии выступала «Моя Мишель» Фото:

В Тюмени 19 сентября завершился промышленно-энергетический форум TNF. В нем приняли участие федеральные министры, губернаторы соседних регионов, бизнесмены и звезды эстрады. Как прошло закрытие крупного мероприятия — в фоторепортаже URA.RU.

«Форум завершился церемонией вручения благодарностей партнерам и участникам. А после для гостей, которые покупали билеты за 200 тысяч рублей и дороже, выступила группа „Моя Мишель“. Они исполнили свои хиты. Далее играл диджей», — передает корреспондент URA.RU с места событий.

Форум проходил в Тюмени с 16 по 19 сентября. Спикерами были боксер Константин Цзю, наставница шоу «Пацанки» Татьяна Полякова, актриса Юлия Пересильд. Для VIP-гостей, которые купили билеты почти за миллион рублей, выступали певцы Леонид Агутин и Дмитрий Маликов.

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В Тюмени 19 сентября завершился промышленно-энергетический форум TNF. В нем приняли участие федеральные министры, губернаторы соседних регионов, бизнесмены и звезды эстрады. Как прошло закрытие крупного мероприятия — в фоторепортаже URA.RU. «Форум завершился церемонией вручения благодарностей партнерам и участникам. А после для гостей, которые покупали билеты за 200 тысяч рублей и дороже, выступила группа „Моя Мишель“. Они исполнили свои хиты. Далее играл диджей», — передает корреспондент URA.RU с места событий. Форум проходил в Тюмени с 16 по 19 сентября. Спикерами были боксер Константин Цзю, наставница шоу «Пацанки» Татьяна Полякова, актриса Юлия Пересильд. Для VIP-гостей, которые купили билеты почти за миллион рублей, выступали певцы Леонид Агутин и Дмитрий Маликов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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