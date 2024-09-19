В Тюмени на закрытии форума TNF выступила группа «Моя Мишель»

Форум проходил в Тюмени с 16 по 19 сентября, на его закрытии выступала «Моя Мишель» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени 19 сентября завершился промышленно-энергетический форум TNF. В нем приняли участие федеральные министры, губернаторы соседних регионов, бизнесмены и звезды эстрады. Как прошло закрытие крупного мероприятия — в фоторепортаже URA.RU.

«Форум завершился церемонией вручения благодарностей партнерам и участникам. А после для гостей, которые покупали билеты за 200 тысяч рублей и дороже, выступила группа „Моя Мишель“. Они исполнили свои хиты. Далее играл диджей», — передает корреспондент URA.RU с места событий.

Форум проходил в Тюмени с 16 по 19 сентября. Спикерами были боксер Константин Цзю, наставница шоу «Пацанки» Татьяна Полякова, актриса Юлия Пересильд. Для VIP-гостей, которые купили билеты почти за миллион рублей, выступали певцы Леонид Агутин и Дмитрий Маликов.