Тюменцев пугают мокрым снегом и ветром

Вместе с первым снегом придут похолодание и сильный ветер
В Тюмени ожидаются мокрый снег и сильный ветер. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72».
«Внимание! 22 сентября днем, 23 сентября ночью по югу Тюменской области ожидается ухудшение погодных условий. Осадки, местами сильные», — говорится в сообщении.
Уточняется, что по большей части это будут дожди. Однако ночью 23 сентября в некоторых роайонах области они могут перейти в мокрый снег. Ветер в это время усилится до 18-23 м/с, а температура опустится.
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