19 сентября 2024

Тюменцев пугают мокрым снегом и ветром

В Тюмени 22 сентября выпадет первый снег
© Служба новостей «URA.RU»
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Вместе с первым снегом придут похолодание и сильный ветер
Вместе с первым снегом придут похолодание и сильный ветер Фото:

В Тюмени ожидаются мокрый снег и сильный ветер. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72».

«Внимание! 22 сентября днем, 23 сентября ночью по югу Тюменской области ожидается ухудшение погодных условий. Осадки, местами сильные», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по большей части это будут дожди. Однако ночью 23 сентября в некоторых роайонах области они могут перейти в мокрый снег. Ветер в это время усилится до 18-23 м/с, а температура опустится.

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В Тюмени ожидаются мокрый снег и сильный ветер. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72». «Внимание! 22 сентября днем, 23 сентября ночью по югу Тюменской области ожидается ухудшение погодных условий. Осадки, местами сильные», — говорится в сообщении. Уточняется, что по большей части это будут дожди. Однако ночью 23 сентября в некоторых роайонах области они могут перейти в мокрый снег. Ветер в это время усилится до 18-23 м/с, а температура опустится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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