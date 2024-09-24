24 сентября 2024

Павел Тараканов досрочно покинул пост сенатора от Тюменской области

Павел Тараканов досрочно покинул Совет Федерации
© Служба новостей «URA.RU»
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Павел Тараканов досрочно сложил полномочия сенатора от Тюменской области
Павел Тараканов досрочно сложил полномочия сенатора от Тюменской области Фото:

Сенатор от Тюменской области Павел Тараканов досрочно сложил свои полномочия. Об этом сегодня сообщили на заседании СФ. Досрочную отставку утвердил Совет Федерации.

«Совет Федерации единогласным решением принял отставку сенатора от Тюменской области», — сообщили на собрании СФ. Трансляция доступна на телеканале «Россия-24».

Новым сенатором от региона станет бывший уральский полпред Владимир Якушев. Павел Тараканов, как прогнозируют источники URA.RU, получит должность заместителя губернатора — руководителя представительства Тюменской области в органах госвласти РФ.

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Сенатор от Тюменской области Павел Тараканов досрочно сложил свои полномочия. Об этом сегодня сообщили на заседании СФ. Досрочную отставку утвердил Совет Федерации. «Совет Федерации единогласным решением принял отставку сенатора от Тюменской области», — сообщили на собрании СФ. Трансляция доступна на телеканале «Россия-24». Новым сенатором от региона станет бывший уральский полпред Владимир Якушев. Павел Тараканов, как прогнозируют источники URA.RU, получит должность заместителя губернатора — руководителя представительства Тюменской области в органах госвласти РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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