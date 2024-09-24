Павел Тараканов досрочно покинул пост сенатора от Тюменской области

Павел Тараканов досрочно сложил полномочия сенатора от Тюменской области
Сенатор от Тюменской области Павел Тараканов досрочно сложил свои полномочия. Об этом сегодня сообщили на заседании СФ. Досрочную отставку утвердил Совет Федерации.
«Совет Федерации единогласным решением принял отставку сенатора от Тюменской области», — сообщили на собрании СФ. Трансляция доступна на телеканале «Россия-24».
Новым сенатором от региона станет бывший уральский полпред Владимир Якушев. Павел Тараканов, как прогнозируют источники URA.RU, получит должность заместителя губернатора — руководителя представительства Тюменской области в органах госвласти РФ.
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