В Ноябрьске открылась первая в ЯНАО экотропа. Фото

28 сентября 2024 в 20:54 Размер текста - 17 +

Экотропа в Ноябрьске находится на высоте до 7,6 метров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ноябрьске прошло открытие первой в ЯНАО экотропы. Новый туристический маршрут, расположенный на высоте до 7,6 метров, открывали почти две тысячи ноябрян, рассказал мэр города Алексей Романов. «Почти 2000 ноябрян стали первооткрывателями единственной на Ямале экотропы в „Нуме“. В нашем этнографическом комплексе заработал новый туристический маршрут длиной 198 метров, расположенный на высоте от 2,6 до 7,6 метров», — написал Романов в своем telegram-канале. В дальнейшем там планируется установить аудиогид и информационные таблички. Тропа выполнена из экологических материалов и безопасна для прохождения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ноябрьске прошло открытие первой в ЯНАО экотропы. Новый туристический маршрут, расположенный на высоте до 7,6 метров, открывали почти две тысячи ноябрян, рассказал мэр города Алексей Романов. «Почти 2000 ноябрян стали первооткрывателями единственной на Ямале экотропы в „Нуме“. В нашем этнографическом комплексе заработал новый туристический маршрут длиной 198 метров, расположенный на высоте от 2,6 до 7,6 метров», — написал Романов в своем telegram-канале. В дальнейшем там планируется установить аудиогид и информационные таблички. Тропа выполнена из экологических материалов и безопасна для прохождения.