В Ноябрьске прошло открытие первой в ЯНАО экотропы. Новый туристический маршрут, расположенный на высоте до 7,6 метров, открывали почти две тысячи ноябрян, рассказал мэр города Алексей Романов.
«Почти 2000 ноябрян стали первооткрывателями единственной на Ямале экотропы в „Нуме“. В нашем этнографическом комплексе заработал новый туристический маршрут длиной 198 метров, расположенный на высоте от 2,6 до 7,6 метров», — написал Романов в своем telegram-канале.
В дальнейшем там планируется установить аудиогид и информационные таблички. Тропа выполнена из экологических материалов и безопасна для прохождения.
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В Ноябрьске прошло открытие первой в ЯНАО экотропы. Новый туристический маршрут, расположенный на высоте до 7,6 метров, открывали почти две тысячи ноябрян, рассказал мэр города Алексей Романов. «Почти 2000 ноябрян стали первооткрывателями единственной на Ямале экотропы в „Нуме“. В нашем этнографическом комплексе заработал новый туристический маршрут длиной 198 метров, расположенный на высоте от 2,6 до 7,6 метров», — написал Романов в своем telegram-канале. В дальнейшем там планируется установить аудиогид и информационные таблички. Тропа выполнена из экологических материалов и безопасна для прохождения.