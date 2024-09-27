27 сентября 2024

В Ноябрьске открылась первая в ЯНАО экотропа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Экотропа в Рябково. Курган, экотропа, экотропа в рябково
Экотропа в Ноябрьске находится на высоте до 7,6 метров Фото:

В Ноябрьске прошло открытие первой в ЯНАО экотропы. Новый туристический маршрут, расположенный на высоте до 7,6 метров, открывали почти две тысячи ноябрян, рассказал мэр города Алексей Романов.

«Почти 2000 ноябрян стали первооткрывателями единственной на Ямале экотропы в „Нуме“. В нашем этнографическом комплексе заработал новый туристический маршрут длиной 198 метров, расположенный на высоте от 2,6 до 7,6 метров», — написал Романов в своем telegram-канале.

В дальнейшем там планируется установить аудиогид и информационные таблички. Тропа выполнена из экологических материалов и безопасна для прохождения.

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В Ноябрьске прошло открытие первой в ЯНАО экотропы. Новый туристический маршрут, расположенный на высоте до 7,6 метров, открывали почти две тысячи ноябрян, рассказал мэр города Алексей Романов. «Почти 2000 ноябрян стали первооткрывателями единственной на Ямале экотропы в „Нуме“. В нашем этнографическом комплексе заработал новый туристический маршрут длиной 198 метров, расположенный на высоте от 2,6 до 7,6 метров», — написал Романов в своем telegram-канале. В дальнейшем там планируется установить аудиогид и информационные таблички. Тропа выполнена из экологических материалов и безопасна для прохождения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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