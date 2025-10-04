04 октября 2025
В Салехарде завершается строительство новой дороги

В Салехарде ведется активное строительство новой дороги на улице Трудовой, которая соединит улицу Броднева с улицей Республики. Подрядчики уже завершили укладку асфальта, установили бордюры и обустроили тротуары. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

«Работы продолжаются, но темпы положительные. Совсем скоро автомобилисты смогут воспользоваться новой дорогой, а у жителей города появится еще один удобный маршрут», — говорится в telegram-канале мэрии.

Сейчас на объекте проводится нанесение дорожной разметки. В ближайшее время специалисты приступят к монтажу и настройке светофора, установке дорожных знаков, а также системы освещения.

