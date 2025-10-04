В Салехарде завершается строительство новой дороги

В Салехарде ведется активное строительство новой дороги на улице Трудовой, которая соединит улицу Броднева с улицей Республики. Подрядчики уже завершили укладку асфальта, установили бордюры и обустроили тротуары. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.
«Работы продолжаются, но темпы положительные. Совсем скоро автомобилисты смогут воспользоваться новой дорогой, а у жителей города появится еще один удобный маршрут», — говорится в telegram-канале мэрии.
Сейчас на объекте проводится нанесение дорожной разметки. В ближайшее время специалисты приступят к монтажу и настройке светофора, установке дорожных знаков, а также системы освещения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!