Легендарная группа «ЧАЙФ» прилетела в Салехард на юбилейный концерт

Выступление группы состоится в 19:00
В Салехард (ЯНАО) прибыла группа «Чайф» для проведения юбилейного концерта. Музыканты прилетели прямым рейсом из Екатеринбурга, сообщает корреспондент URA.RU.
«Прямым рейсом из Екб прилетели Чайфы», — подтвердил очевидец. Концерт коллектива, отмечающего 40-летие творческой деятельности, станет одним из ожидаемых музыкальных событий года на Ямале.
Как ранее сообщало URA.RU, выступление группы состоится 4 октября в 19:00 в Ямальской филармонии. На концерте прозвучат лучшие хиты, ставшие неотъемлемой частью российской рок-культуры.
