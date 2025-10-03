03 октября 2025

Легендарная группа «ЧАЙФ» прилетела в Салехард на юбилейный концерт

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выступление группы состоится в 19:00
Выступление группы состоится в 19:00 Фото:

В Салехард (ЯНАО) прибыла группа «Чайф» для проведения юбилейного концерта. Музыканты прилетели прямым рейсом из Екатеринбурга, сообщает корреспондент URA.RU.

«Прямым рейсом из Екб прилетели Чайфы», — подтвердил очевидец. Концерт коллектива, отмечающего 40-летие творческой деятельности, станет одним из ожидаемых музыкальных событий года на Ямале.

Как ранее сообщало URA.RU, выступление группы состоится 4 октября в 19:00 в Ямальской филармонии. На концерте прозвучат лучшие хиты, ставшие неотъемлемой частью российской рок-культуры.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехард (ЯНАО) прибыла группа «Чайф» для проведения юбилейного концерта. Музыканты прилетели прямым рейсом из Екатеринбурга, сообщает корреспондент URA.RU. «Прямым рейсом из Екб прилетели Чайфы», — подтвердил очевидец. Концерт коллектива, отмечающего 40-летие творческой деятельности, станет одним из ожидаемых музыкальных событий года на Ямале. Как ранее сообщало URA.RU, выступление группы состоится 4 октября в 19:00 в Ямальской филармонии. На концерте прозвучат лучшие хиты, ставшие неотъемлемой частью российской рок-культуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...