ВСУ потеряли под Курском 18 тысяч человек, Сырский прячется: главное об СВО к 28 сентября

Безуглая: главком ВСУ Сырский скрывается на даче

28 сентября 2024 в 21:29 Размер текста - 17 +

По словам Марьяны Безуглой, Александр Сырский отсиживается на даче Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский скрывается на даче после потери Угледара, заявила народный депутат Украины Марьяна Безуглая. Она потребовала его и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича прокомментировать их отсутствие на своих постах. В то же время потери украинской стороны с начала ее вторжения в Курскую область превысили 18 тысяч солдат. Главное о спецоперации к 28 сентября — в материале URA.RU. Безуглая: начальник Генштаба ВСУ пойман на взятке, а Сырский прячется на даче Украинский народный депутат Марьяна Безуглая утверждает, что главнокомандующий украинских войск Александр Сырский скрывается на даче в Харьковской области, а начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич подозревается в получении взятки. По ее словам, Баргилевича давно не видели, и его обязанности выполняет заместитель. Безуглая сообщает, что слухи о взятке снизили авторитет начальника Генштаба среди военнослужащих и призывает обоих командиров прокомментировать ситуацию. Украина потеряла более 18 тысяч бойцов в Курской области Согласно заявлению Министерства обороны РФ, ВСУ понесли значительные потери в ходе боевых действий в Курской области, в результате которых было утрачено более 18 тысяч военнослужащих с момента вторжения противника в регион. Кроме того, украинская сторона также потеряла значительное количество военной техники, включая 132 танка, 64 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 842 боевые бронемашин, 541 автомобиль и 145 артиллерийских орудий. Минобороны РФ утверждает, что ВСУ лишились 31 пусковой установки реактивных систем залпового огня, включая те, что были изготовлены в США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов и пять транспортно-заряжающих машин, а также инженерной техники, включая 11 машин разграждения, установку разминирования УР-77 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину. Российские силы сорвали контратаки ВСУ под Курском Минобороны России заявило об успешном отражении атак ВСУ в Курской области и предотвращении попыток контратак на различных направлениях. В официальном сообщении, опубликованном в telegram-канале, указывается, что российские войска продолжают действия против украинских группировок. Уточняется, что подразделения группировки войск «Север» успешно нанесли удары по противнику в районах нескольких населенных пунктов. В результате этих действий ВСУ понесли потери до 40 человек убитыми и ранеными. ВС РФ отразили пять попыток ВСУ порваться через границу За последние сутки российскими войсками было успешно отражено пять попыток ВСУ проникнуть через границу Курской области, сообщает Минобороны. Согласно опубликованной информации в официальном telegram-канале ведомства, действия ВСУ были пресечены в районе населенных пунктов Новый Путь и Медвежье с применением армейской авиации и артиллерийского огня. В результате столкновений украинская сторона понесла потери, включая более 60 убитыми и ранеными бойцами, а также утратила две бронемашины и два автомобиля. ВСУ меняют тактику при атаках на Энергодар Глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз сообщил журналистам, что украинские войска применили новую тактику во время атак на город, используя групповые налеты беспилотников с интервалами в 10-15 минут. По его словам, ВСУ выпускают от двух до пяти дронов за один заход. 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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский скрывается на даче после потери Угледара, заявила народный депутат Украины Марьяна Безуглая. Она потребовала его и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича прокомментировать их отсутствие на своих постах. В то же время потери украинской стороны с начала ее вторжения в Курскую область превысили 18 тысяч солдат. Главное о спецоперации к 28 сентября — в материале URA.RU. Украинский народный депутат Марьяна Безуглая утверждает, что главнокомандующий украинских войск Александр Сырский скрывается на даче в Харьковской области, а начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич подозревается в получении взятки. По ее словам, Баргилевича давно не видели, и его обязанности выполняет заместитель. Безуглая сообщает, что слухи о взятке снизили авторитет начальника Генштаба среди военнослужащих и призывает обоих командиров прокомментировать ситуацию. Согласно заявлению Министерства обороны РФ, ВСУ понесли значительные потери в ходе боевых действий в Курской области, в результате которых было утрачено более 18 тысяч военнослужащих с момента вторжения противника в регион. Кроме того, украинская сторона также потеряла значительное количество военной техники, включая 132 танка, 64 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 842 боевые бронемашин, 541 автомобиль и 145 артиллерийских орудий. Минобороны РФ утверждает, что ВСУ лишились 31 пусковой установки реактивных систем залпового огня, включая те, что были изготовлены в США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов и пять транспортно-заряжающих машин, а также инженерной техники, включая 11 машин разграждения, установку разминирования УР-77 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину. Минобороны России заявило об успешном отражении атак ВСУ в Курской области и предотвращении попыток контратак на различных направлениях. В официальном сообщении, опубликованном в telegram-канале, указывается, что российские войска продолжают действия против украинских группировок. Уточняется, что подразделения группировки войск «Север» успешно нанесли удары по противнику в районах нескольких населенных пунктов. В результате этих действий ВСУ понесли потери до 40 человек убитыми и ранеными. За последние сутки российскими войсками было успешно отражено пять попыток ВСУ проникнуть через границу Курской области, сообщает Минобороны. Согласно опубликованной информации в официальном telegram-канале ведомства, действия ВСУ были пресечены в районе населенных пунктов Новый Путь и Медвежье с применением армейской авиации и артиллерийского огня. В результате столкновений украинская сторона понесла потери, включая более 60 убитыми и ранеными бойцами, а также утратила две бронемашины и два автомобиля. Глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз сообщил журналистам, что украинские войска применили новую тактику во время атак на город, используя групповые налеты беспилотников с интервалами в 10-15 минут. По его словам, ВСУ выпускают от двух до пяти дронов за один заход. Разведка передала российским артиллеристам группировки войск «Днепр» координаты украинского пункта управления БПЛА, расположенного под Херсоном, сообщает «Пятый канал». Пункт был обустроен в заброшенном здании. С помощью САУ «Гвоздика» артиллеристы успешно уничтожили этот объект. Командир расчета с позывным «Газель» отметил эффективность работы орудия и ежедневную активность разведки в обнаружении целей. Украина испытывает трудности в противостоянии России из-за истощения ресурсов и проблем с подготовкой к зиме, пишет испанская газета El Pais. В связи с этим и из-за неопределенной позиции США в преддверии выборов президента украинский лидер Владимир Зеленский готовится к переговорам. По мнению издания, Зеленский стремится укрепить свою позицию для переговоров с Россией, в том числе через действия в Курской области и попытки получить разрешение на удары по территории РФ. Тем не менее, его визит в США накануне выборов вызвал обвинения во вмешательстве в американскую политику, что создает неопределенность в отношениях между Киевом и Вашингтоном. Бывший военнослужащий израильской армии Антон Выдра, более известный под позывным «Моссад», погиб в ходе спецоперации в ДНР. Он служил в батальоне четвертой бригады ВС РФ и умер после выполнения боевой задачи под Артемовском. Координатор партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова» Михаил Аксель сообщил, что Выдра вернулся в Россию в 2021 году и пошел добровольцем в бригаду «Призрак» в ЛНР. Он был опытным оператором FPV-дронов и студентом философского факультета МГУ, присоединился к «Другой России» и участвовал в боевых действиях на стороне РФ, руководствуясь патриотическими убеждениями. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели одного человека и ранении двоих в результате обстрела ВСУ города Шебекино. В своем сообщении в telegram-канале он выразил соболезнования родным погибшего. Кроме того, в результате атаки были повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры, в одной из квартир произошел пожар после падения дрона, но огонь удалось потушить. Повреждены коммуникации и остекление зданий. Раненые жители получили медицинскую помощь и были отпущены домой. В Белгородскую область поступило 55 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые предназначены для установки на школьные автобусы, обслуживающие приграничные муниципалитеты, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своем сообщении в официальном telegram-канале он отметил, что первая партия из 27 станций РЭБ уже направлена в Белгородский район и будет установлена на автобусы, курсирующие в 10 населенных пунктах. Два населенных пункта в Белгородской области подверглись нападениям со стороны ВСУ. В селе Двулучное местный житель получил ранения в результате атаки украинского дрона. Пострадавший получил минно-взрывные травмы и сотрясение головного мозга и был направлен на лечение в центральную районную больницу. Кроме того, в селе Графовка произошел обстрел, который привел к повреждению линии электропередачи. Это вызвало отключение электроснабжения не только в Графовке, но и частично в селе Репяховка. Аварийные службы готовятся к проведению восстановительных работ, ожидая разрешения от Министерства обороны РФ, подчеркнул Гладков.