ВСУ меняет тактику при атаках на Энергодар

28 сентября 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

Глава Энергодара приметил смену тактики ВСУ по использованию БПЛА Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские силы стали использовать новую тактику при атаках на Энергодар: групповые налеты беспилотников с интервалом в 10—15 минут. Об этом сообщил глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз в беседе с журналистами. «Тактика таких ударов сейчас связана с тем, что коптеры, как правило, запускаются с разницей в 10-15 минут», — цитируют РИА Новости заявление Сеновоза. Он уточнил, что ВСУ атакуют город последовательно, выпуская от двух до пяти беспилотников за раз. Ранее российские военные сообщили о новом методе минирования, применяемом ВСУ в Курской области. Украинские солдаты сбрасывают растяжки с дронов. Растяжки имеют треугольную форму, и срабатывание одной из них приводит к срабатыванию всех трех. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские силы стали использовать новую тактику при атаках на Энергодар: групповые налеты беспилотников с интервалом в 10—15 минут. Об этом сообщил глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз в беседе с журналистами. «Тактика таких ударов сейчас связана с тем, что коптеры, как правило, запускаются с разницей в 10-15 минут», — цитируют РИА Новости заявление Сеновоза. Он уточнил, что ВСУ атакуют город последовательно, выпуская от двух до пяти беспилотников за раз. Ранее российские военные сообщили о новом методе минирования, применяемом ВСУ в Курской области. Украинские солдаты сбрасывают растяжки с дронов. Растяжки имеют треугольную форму, и срабатывание одной из них приводит к срабатыванию всех трех.