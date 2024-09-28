ВСУ меняет тактику при атаках на Энергодар

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Дрон. stock, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон, stock
Глава Энергодара приметил смену тактики ВСУ по использованию БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские силы стали использовать новую тактику при атаках на Энергодар: групповые налеты беспилотников с интервалом в 10—15 минут. Об этом сообщил глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз в беседе с журналистами.

«Тактика таких ударов сейчас связана с тем, что коптеры, как правило, запускаются с разницей в 10-15 минут», — цитируют РИА Новости заявление Сеновоза. Он уточнил, что ВСУ атакуют город последовательно, выпуская от двух до пяти беспилотников за раз.

Ранее российские военные сообщили о новом методе минирования, применяемом ВСУ в Курской области. Украинские солдаты сбрасывают растяжки с дронов. Растяжки имеют треугольную форму, и срабатывание одной из них приводит к срабатыванию всех трех.

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Украинские силы стали использовать новую тактику при атаках на Энергодар: групповые налеты беспилотников с интервалом в 10—15 минут. Об этом сообщил глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз в беседе с журналистами. «Тактика таких ударов сейчас связана с тем, что коптеры, как правило, запускаются с разницей в 10-15 минут», — цитируют РИА Новости заявление Сеновоза. Он уточнил, что ВСУ атакуют город последовательно, выпуская от двух до пяти беспилотников за раз. Ранее российские военные сообщили о новом методе минирования, применяемом ВСУ в Курской области. Украинские солдаты сбрасывают растяжки с дронов. Растяжки имеют треугольную форму, и срабатывание одной из них приводит к срабатыванию всех трех.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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