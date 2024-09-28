Российские бойцы сорвали контратаки ВСУ в Курской области

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ВС РФ нанесли удар по подразделениям ВСУ в Курской области
ВС РФ нанесли удар по подразделениям ВСУ в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В ходе боевых действий российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины в Курской области и сорвали попытки контратак на нескольких направлениях. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области», — сообщает МО РФ в своем telegram-канале. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение противнику в направлении Любимовки, Дарьина, Нового Пути, Николаево-Дарьина и Плехова. Также ВС РФ сорвали попытки контратак у Кремяного, Камышевки и Черкасского Поречного. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными.

Ранее, отряд спецназа «Ахмат» продвинулся в Курской области, преодолев один километр на участке Нижней Паровой. Генерал-майор Апти Алаудинов, сообщил, что отряд «Каштан» провел успешную операцию в лесистой местности, уничтожил противника и закрепился на захваченной территории в сотрудничестве с полком 1427.

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В ходе боевых действий российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины в Курской области и сорвали попытки контратак на нескольких направлениях. Об этом заявили в Министерстве обороны России. «Вооруженные силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области», — сообщает МО РФ в своем telegram-канале. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение противнику в направлении Любимовки, Дарьина, Нового Пути, Николаево-Дарьина и Плехова. Также ВС РФ сорвали попытки контратак у Кремяного, Камышевки и Черкасского Поречного. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными. Ранее, отряд спецназа «Ахмат» продвинулся в Курской области, преодолев один километр на участке Нижней Паровой. Генерал-майор Апти Алаудинов, сообщил, что отряд «Каштан» провел успешную операцию в лесистой местности, уничтожил противника и закрепился на захваченной территории в сотрудничестве с полком 1427.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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