В ходе боевых действий российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины в Курской области и сорвали попытки контратак на нескольких направлениях. Об этом заявили в Министерстве обороны России.
«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области», — сообщает МО РФ в своем telegram-канале. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение противнику в направлении Любимовки, Дарьина, Нового Пути, Николаево-Дарьина и Плехова. Также ВС РФ сорвали попытки контратак у Кремяного, Камышевки и Черкасского Поречного. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными.
Ранее, отряд спецназа «Ахмат» продвинулся в Курской области, преодолев один километр на участке Нижней Паровой. Генерал-майор Апти Алаудинов, сообщил, что отряд «Каштан» провел успешную операцию в лесистой местности, уничтожил противника и закрепился на захваченной территории в сотрудничестве с полком 1427.
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