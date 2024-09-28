Украина больше не может противостоять России ввиду истощения запасов и неподготовленности к зиме, а также неоднозначной политики США в преддверии грядущих выборов нового президента. Из-за этого украинский лидер Владимир Зеленский готовится к переговорам, пишет El Pais.
«Украина достигает предела своих мощностей и сталкивается с серьезными проблемами в энергетике в преддверии зимы. Моральный дух граждан начинает ослабевать. Внешнее давление для переговоров растет», — заявили в издании El Pais.
По их словам, Зеленский нападениями на Курскую область и попыткой получить разрешение на удары вглубь РФ собирается получить выигрышную позицию за столом переговоров. Украинскому лидеру необходимо «что-то, что изменит правила игры для того, чтобы Россия могла заключить мир», привели во французском издании слова Зеленского. Однако его визит в США перед грядущими выборами привел к обвинениям о вмешательстве в американскую политику, поэтому судьба сотрудничества Киева и Вашингтона неизвестна, подчеркнули в издании.
Приезд украинского лидера в штат Пенсильвания на оружейный завод был осуществлен кандидатом в президенты Камалой Харрис на деньги налогоплательщиков. Это послужило поводом для запуска расследования в отношении Харрис и нынешнего президента США Джо Байдена из-за политизированности визита Зеленского, сообщает «Национальная служба новостей».
В The Washington Post ранее заявляли, что украинцы устали от конфликта с Россией, а суровая зима заставит их окончательно отвернуться от своего правительства и ВСУ. По словам американских журналистов, это может привести к военным последствиям, пишет 360.ru.
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