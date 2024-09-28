На школьные автобусы в Белгородской области установили станции РЭБ. Видео

28 сентября 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

На школьные автобусы в Белгородской области устанавливают станции РЭБ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Белгородская область получила 55 станций РЭБ для установки на школьные автобусы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «На днях мы получили 55 станций РЭБ, которые уже устанавливаем на школьные автобусы, работающие в приграничных муниципалитетах», — написал глава области в своем официальном telegram-канале. Он уточнил, что 27 станций РЭБ были отправлены в Белгородский район для установки на автобусы в 10 населенных пунктах. Работа по размещению станций в школьные средства передвижения продолжается. Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что автозаправочные станции в регионе будут оборудованы системами РЭБ и бронезащитой, пишет «Национальная служба новостей». Также он уточнил, что провел переговоры по вопросу работы АЗС и наличия на них топлива. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Белгородская область получила 55 станций РЭБ для установки на школьные автобусы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «На днях мы получили 55 станций РЭБ, которые уже устанавливаем на школьные автобусы, работающие в приграничных муниципалитетах», — написал глава области в своем официальном telegram-канале. Он уточнил, что 27 станций РЭБ были отправлены в Белгородский район для установки на автобусы в 10 населенных пунктах. Работа по размещению станций в школьные средства передвижения продолжается. Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что автозаправочные станции в регионе будут оборудованы системами РЭБ и бронезащитой, пишет «Национальная служба новостей». Также он уточнил, что провел переговоры по вопросу работы АЗС и наличия на них топлива.