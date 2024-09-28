На школьные автобусы в Белгородской области установили станции РЭБ. Видео

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Вручение школьных автобусов и машин скорой помощи. Курган, школьные автобусы, автобус дети, детские автобусы
На школьные автобусы в Белгородской области устанавливают станции РЭБ Фото:

Белгородская область получила 55 станций РЭБ для установки на школьные автобусы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На днях мы получили 55 станций РЭБ, которые уже устанавливаем на школьные автобусы, работающие в приграничных муниципалитетах», — написал глава области в своем официальном telegram-канале. Он уточнил, что 27 станций РЭБ были отправлены в Белгородский район для установки на автобусы в 10 населенных пунктах. Работа по размещению станций в школьные средства передвижения продолжается.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что автозаправочные станции в регионе будут оборудованы системами РЭБ и бронезащитой, пишет «Национальная служба новостей». Также он уточнил, что провел переговоры по вопросу работы АЗС и наличия на них топлива.

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Белгородская область получила 55 станций РЭБ для установки на школьные автобусы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «На днях мы получили 55 станций РЭБ, которые уже устанавливаем на школьные автобусы, работающие в приграничных муниципалитетах», — написал глава области в своем официальном telegram-канале. Он уточнил, что 27 станций РЭБ были отправлены в Белгородский район для установки на автобусы в 10 населенных пунктах. Работа по размещению станций в школьные средства передвижения продолжается. Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что автозаправочные станции в регионе будут оборудованы системами РЭБ и бронезащитой, пишет «Национальная служба новостей». Также он уточнил, что провел переговоры по вопросу работы АЗС и наличия на них топлива.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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