Власти Салехарда заплатят 4,5 млн рублей за посадку травы в городе

Власти Салехарда ищут подрядчика для посадки травы в городе — администрация объявила тендер на работы на сайте ЕИС «Закупки». Работы обойдутся городскому бюджету в 4,486 млн рублей.
«Посадка газонных трав на территории МО г. Салехард...Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением геосинтетических материалов: с последующей засыпкой грунтом», — сказано в аукционной документации. Подрядчик должен выполнить работы до 31 октября.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию Салехарда. В мэрии пояснили, что это подготовка газонов к зиме — покос перед снегом.
Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде завершилось строительство кольцевой развязки на дороге Салехард — Аэропорт. Круговое движение открыли у мемориала 501-ой стройки «Паровоз».
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