Общественники просят помиловать рэпера Моргенштерна*

С российского рэпера Алишера Моргенштерна (признан иноагентом в РФ) предложили снять статус иностранного агента благодаря произошедшим в его жизни изменениям. Об этом заявили общественники из движения «Зов народа».
«Они (общественники из движения „Зов народа“ — прим. URA.RU) обратились к главе СК Александру Бастрыкину по данному вопросу, аргументировав, что рэпер, ранее прославившийся аморальным образом жизни, судя по всему, исправился», — пишет Life.ru. В частности, артист удалил со своего лица татуировку, ранее ассоциировавшуюся с дьявольской тематикой, а также самостоятельно прошел курс реабилитации. Кроме того, в своем telegram-канале Моргенштерн стал публиковать фразы о боге.
Помимо этого, представители общественности подчеркивают, что артист регулярно оказывает поддержку российским детям, перечисляя значительные средства на их лечение. Жители Уфы также обращаются к государственным органам с просьбой разрешить ему возвращение в Россию. По мнению активистов, указанные обстоятельства свидетельствуют о положительных изменениях в поведении Моргенштерна и служат основанием для пересмотра его статуса иностранного агента.
*Алишер Моргенштерн — внесен Минюстом России в список иноагентов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.