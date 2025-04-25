Суд простил Чубайсу многомиллиардный долг

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Суд отказался привлечь Чубайса к ответственности по миллиардным долгам «ЛираЫ»
Суд отказался привлечь Чубайса к ответственности по миллиардным долгам «ЛираЫ» Фото:

Московский арбитражный суд отклонил ходатайство о привлечении Анатолия Чубайса к субсидиарной ответственности по многомиллиардным долгам компании «Лира». Эта организация связана с предпринимателем Борисом Минцем, который объявлен в России в розыск и считается бенефициаром девелоперского холдинга O1 Group, а также бывшим совладельцем финансовой группы «Открытие». С документами ознакомились журналисты РИА Новости. 

Согласно информации, следующей из материалов дела, конкурсный управляющий Кирилл Ноготков обратился в суд с требованием привлечь к ответственности бывших лиц, осуществлявших контроль над ООО «Лира». В числе ответчиков были указаны Анатолий Чубайс, а также экс-генеральные директора организации Николай Сапегин и Манвел Мкртумян.

По утверждению Ноготкова, Чубайс выступал бенефициаром активов компании «Лира». Кроме того, конкурсный управляющий сообщил, что между «Лирой» и Chastely Investments Limited был заключен договор займа, права по которому впоследствии перешли к кипрской компании O1 Trust Services Limited, которую Ноготков считает связанной с Чубайсом.

Суд пришел к выводу, что представленные доказательства не позволяют признать Чубайса и компанию «Лира» взаимосвязанными лицами. В итоге, к субсидиарной ответственности был привлечен только Манвел Мкртумян; конкретная сумма взыскания будет определена дополнительно, как указано в судебных материалах.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство 23 апреля на основании решения Арбитражного суда Москвы в отношении Чубайса. В документах говорится, что должником по делу выступает бывший руководитель «Роснано», а само производство было начато 17 апреля.

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Московский арбитражный суд отклонил ходатайство о привлечении Анатолия Чубайса к субсидиарной ответственности по многомиллиардным долгам компании «Лира». Эта организация связана с предпринимателем Борисом Минцем, который объявлен в России в розыск и считается бенефициаром девелоперского холдинга O1 Group, а также бывшим совладельцем финансовой группы «Открытие». С документами ознакомились журналисты РИА Новости.  Согласно информации, следующей из материалов дела, конкурсный управляющий Кирилл Ноготков обратился в суд с требованием привлечь к ответственности бывших лиц, осуществлявших контроль над ООО «Лира». В числе ответчиков были указаны Анатолий Чубайс, а также экс-генеральные директора организации Николай Сапегин и Манвел Мкртумян. По утверждению Ноготкова, Чубайс выступал бенефициаром активов компании «Лира». Кроме того, конкурсный управляющий сообщил, что между «Лирой» и Chastely Investments Limited был заключен договор займа, права по которому впоследствии перешли к кипрской компании O1 Trust Services Limited, которую Ноготков считает связанной с Чубайсом. Суд пришел к выводу, что представленные доказательства не позволяют признать Чубайса и компанию «Лира» взаимосвязанными лицами. В итоге, к субсидиарной ответственности был привлечен только Манвел Мкртумян; конкретная сумма взыскания будет определена дополнительно, как указано в судебных материалах. Судебные приставы возбудили исполнительное производство 23 апреля на основании решения Арбитражного суда Москвы в отношении Чубайса. В документах говорится, что должником по делу выступает бывший руководитель «Роснано», а само производство было начато 17 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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