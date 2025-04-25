Автомобиль в Балашихе взорвался из-за взрывчатки

Взрыв автомобиля в Балашихе (Московская область) произошел из-за сработавшего взрывного устройства. Информацию сообщили в оперативных службах.
«Причиной взрыва автомобиля в Балашихе стало взрывное устройство», — сообщили в оперативных службах. Ранее предварительной причиной ЧП во дворе жилого дома считали взрыв газового баллона.
О том, что во дворе жилого дома в Балашихе взорвался автомобиль, стало известно 25 апреля. В результате ЧП погиб один человек. Его личность устанавливается. СК по факту случившегося возбудил уголовное дело.
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