Автомобиль в Балашихе взорвался из-за взрывчатки

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По факту ЧП в Балашихе возбуждено уголовное дело
По факту ЧП в Балашихе возбуждено уголовное дело Фото:

Взрыв автомобиля в Балашихе (Московская область) произошел из-за сработавшего взрывного устройства. Информацию сообщили в оперативных службах. 

«Причиной взрыва автомобиля в Балашихе стало взрывное устройство», — сообщили в оперативных службах. Ранее предварительной причиной ЧП во дворе жилого дома считали взрыв газового баллона. 

О том, что во дворе жилого дома в Балашихе взорвался автомобиль, стало известно 25 апреля. В результате ЧП погиб один человек. Его личность устанавливается. СК по факту случившегося возбудил уголовное дело. 

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Взрыв автомобиля в Балашихе (Московская область) произошел из-за сработавшего взрывного устройства. Информацию сообщили в оперативных службах.  «Причиной взрыва автомобиля в Балашихе стало взрывное устройство», — сообщили в оперативных службах. Ранее предварительной причиной ЧП во дворе жилого дома считали взрыв газового баллона.  О том, что во дворе жилого дома в Балашихе взорвался автомобиль, стало известно 25 апреля. В результате ЧП погиб один человек. Его личность устанавливается. СК по факту случившегося возбудил уголовное дело. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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