Украина задержала судно под предлогом вывоза зерна из Крыма

СБУ задержала экипаж сухогруза, следующего под флагом страны Азии
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СБУ задержала экипаж сухогруза
СБУ задержала экипаж сухогруза Фото:

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала судно, шедшее под флагом одной из азиатских стран, по подозрению в незаконной перевозке зерна. По данным украинских правоохранителей, сухогруз перевозил пшеницу из Крыма. Об этом сообщает украинское ведомство. 

«Задержание сухогруза произошло в результате спецоперации СБУ и Госпогранслужбы», — пишет СБУ в своем telegram-канале. Там уточняют, что в конце 2024 года сухогруз предположительно осуществил погрузку пшеницы в порту Севастополя. На текущий момент экипаж судна взят под стражу.

Ранее российские спецслужбы сообщали о задержаниях лиц, подозреваемых в сотрудничестве с иностранными разведками. Так, в Симферополе ФСБ задержала мужчину, который по заданию СБУ собирал и передавал данные о военных объектах на территории Крыма.

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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала судно, шедшее под флагом одной из азиатских стран, по подозрению в незаконной перевозке зерна. По данным украинских правоохранителей, сухогруз перевозил пшеницу из Крыма. Об этом сообщает украинское ведомство.  «Задержание сухогруза произошло в результате спецоперации СБУ и Госпогранслужбы», — пишет СБУ в своем telegram-канале. Там уточняют, что в конце 2024 года сухогруз предположительно осуществил погрузку пшеницы в порту Севастополя. На текущий момент экипаж судна взят под стражу. Ранее российские спецслужбы сообщали о задержаниях лиц, подозреваемых в сотрудничестве с иностранными разведками. Так, в Симферополе ФСБ задержала мужчину, который по заданию СБУ собирал и передавал данные о военных объектах на территории Крыма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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