Украина задержала судно под предлогом вывоза зерна из Крыма

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала судно, шедшее под флагом одной из азиатских стран, по подозрению в незаконной перевозке зерна. По данным украинских правоохранителей, сухогруз перевозил пшеницу из Крыма. Об этом сообщает украинское ведомство.
«Задержание сухогруза произошло в результате спецоперации СБУ и Госпогранслужбы», — пишет СБУ в своем telegram-канале. Там уточняют, что в конце 2024 года сухогруз предположительно осуществил погрузку пшеницы в порту Севастополя. На текущий момент экипаж судна взят под стражу.
Ранее российские спецслужбы сообщали о задержаниях лиц, подозреваемых в сотрудничестве с иностранными разведками. Так, в Симферополе ФСБ задержала мужчину, который по заданию СБУ собирал и передавал данные о военных объектах на территории Крыма.
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