Житель Ноябрьска поделился историей о неудачной рыбалке: его машина застряла, а поймать удалось только четырех ельцов. Он решил, что покупка форели обойдется дешевле ремонта машины, об этом мужчина сообщил в социальных сетях.
«Самая не удачная рыбалка в этом году. Минус „шевик“. Рыбы — четыре мохтаря (мохтарь или мохтик еще одно название ельца прим. ред.). Выезд обратно через Когалымский пост. Я больше в те места не поеду. Форель дешевле», — сообщил рыбак Владимир в группе «Рыбалка Ноябрьск» в VK.
Ранее URA.RU сообщило, любители рыбалки, которые впервые побывали на реке Етыпур (Пуровский район), по-разному отнесли к клеву на ней: рыбак из Ноябрьска сообщил в соцсетях об отличном улове. Но другая рыбачка рассказала, что клева практически не было.
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