30 сентября 2024

Рыбак из ЯНАО поймал ельцов по цене форели. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Ноябрьска разочаровался в рыбалке
Житель Ноябрьска разочаровался в рыбалке Фото:

Житель Ноябрьска поделился историей о неудачной рыбалке: его машина застряла, а поймать удалось только четырех ельцов. Он решил, что покупка форели обойдется дешевле ремонта машины, об этом мужчина сообщил в социальных сетях.

«Самая не удачная рыбалка в этом году. Минус „шевик“. Рыбы — четыре мохтаря (мохтарь или мохтик еще одно название ельца прим. ред.). Выезд обратно через Когалымский пост. Я больше в те места не поеду. Форель дешевле», — сообщил рыбак Владимир в группе «Рыбалка Ноябрьск» в VK.

Ранее URA.RU сообщило, любители рыбалки, которые впервые побывали на реке Етыпур (Пуровский район), по-разному отнесли к клеву на ней: рыбак из Ноябрьска сообщил в соцсетях об отличном улове. Но другая рыбачка рассказала, что клева практически не было.

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Житель Ноябрьска поделился историей о неудачной рыбалке: его машина застряла, а поймать удалось только четырех ельцов. Он решил, что покупка форели обойдется дешевле ремонта машины, об этом мужчина сообщил в социальных сетях. «Самая не удачная рыбалка в этом году. Минус „шевик“. Рыбы — четыре мохтаря (мохтарь или мохтик еще одно название ельца прим. ред.). Выезд обратно через Когалымский пост. Я больше в те места не поеду. Форель дешевле», — сообщил рыбак Владимир в группе «Рыбалка Ноябрьск» в VK. Ранее URA.RU сообщило, любители рыбалки, которые впервые побывали на реке Етыпур (Пуровский район), по-разному отнесли к клеву на ней: рыбак из Ноябрьска сообщил в соцсетях об отличном улове. Но другая рыбачка рассказала, что клева практически не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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