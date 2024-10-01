Курганский ХК «Зауралье» разгромил команду из Татарстана на выезде

ХК «Зауралье» смог отыграться в конце матча
новость из сюжетаУспехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ
Курганский хоккейный клуб «Зауралье» обыграл «Челны» в Набережных Челнах (Татарстан). Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Матч закончился со счетом 3:4 в пользу курганцев.
«Нам пришлось непросто в Набережных Челнах, но отбились в концовке и смогли забрать важнейшие два очка. ХК „Челны“ — „Зауралье“ — 3:4», — сообщили в telegram-канале курганского хоккейного клуба.
Голы забили курганцы:
- 1:1 — Андрей Ерофеев;
- 1:2 — Владимир Михалев;
- 3:3 — Павел Пищальников;
- 3:4 — Егор Круженков.
Сообщалось, что ХК «Зауралье» разгромил казанскую команду «Барс». Игра закончилась со счетом 4:0.
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