Курганский ХК «Зауралье» разгромил команду из Татарстана на выезде

02 октября 2024 в 00:39 Размер текста - 17 +

ХК «Зауралье» смог отыграться в конце матча Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ Курганский хоккейный клуб «Зауралье» обыграл «Челны» в Набережных Челнах (Татарстан). Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Матч закончился со счетом 3:4 в пользу курганцев. «Нам пришлось непросто в Набережных Челнах, но отбились в концовке и смогли забрать важнейшие два очка. ХК „Челны“ — „Зауралье“ — 3:4», — сообщили в telegram-канале курганского хоккейного клуба. Голы забили курганцы: 1:1 — Андрей Ерофеев;

1:2 — Владимир Михалев;

3:3 — Павел Пищальников;

3:4 — Егор Круженков. Сообщалось, что ХК «Зауралье» разгромил казанскую команду «Барс». Игра закончилась со счетом 4:0. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганский хоккейный клуб «Зауралье» обыграл «Челны» в Набережных Челнах (Татарстан). Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Матч закончился со счетом 3:4 в пользу курганцев. «Нам пришлось непросто в Набережных Челнах, но отбились в концовке и смогли забрать важнейшие два очка. ХК „Челны“ — „Зауралье“ — 3:4», — сообщили в telegram-канале курганского хоккейного клуба. Голы забили курганцы: Сообщалось, что ХК «Зауралье» разгромил казанскую команду «Барс». Игра закончилась со счетом 4:0.