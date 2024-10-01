01 октября 2024

Курганский ХК «Зауралье» разгромил команду из Татарстана на выезде

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Хоккей. Курган, зауралье, хоккей, хоккейная клюшка
ХК «Зауралье» смог отыграться в конце матча Фото:
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Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Курганский хоккейный клуб «Зауралье» обыграл «Челны» в Набережных Челнах (Татарстан). Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Матч закончился со счетом 3:4 в пользу курганцев.

«Нам пришлось непросто в Набережных Челнах, но отбились в концовке и смогли забрать важнейшие два очка. ХК „Челны“ — „Зауралье“ — 3:4», — сообщили в telegram-канале курганского хоккейного клуба.

Голы забили курганцы:

  • 1:1 — Андрей Ерофеев;
  • 1:2 — Владимир Михалев;
  • 3:3 — Павел Пищальников;
  • 3:4 — Егор Круженков.

Сообщалось, что ХК «Зауралье» разгромил казанскую команду «Барс». Игра закончилась со счетом 4:0.

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Курганский хоккейный клуб «Зауралье» обыграл «Челны» в Набережных Челнах (Татарстан). Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Матч закончился со счетом 3:4 в пользу курганцев. «Нам пришлось непросто в Набережных Челнах, но отбились в концовке и смогли забрать важнейшие два очка. ХК „Челны“ — „Зауралье“ — 3:4», — сообщили в telegram-канале курганского хоккейного клуба. Голы забили курганцы: Сообщалось, что ХК «Зауралье» разгромил казанскую команду «Барс». Игра закончилась со счетом 4:0.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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