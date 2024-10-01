01 октября 2024

Спортсмена из Тобольска во время соревнований в Оренбурге придавило штангой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шипулов не получил серьезных травм
Шипулов не получил серьезных травм Фото:

Во время соревнований «Лиги профессионального жима» в Оренбурге спортсмена из Тобольска Павла Шипулова придавило штангой. Видео происшествия распространилось в социальных сетях.

«Павел Шипулов из Тобольска — участник „Лиги профессионального жима“. Соревнования проходили в Оренбурге. Очевидцы говорят, что обошлось без травм», — сообщается в паблике «Интересное Оренбуржье» в социальной сети «ВКонтакте».

Тоболяк поднимал снаряд весом в 390 килограмм. Штанга упала ему на живот, но находящиеся рядом люди быстро помогли спортсмену.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости Тюмени для вас в реальном времени — подпишитесь на telegram-канал «Темы Тюмени» и не упустите ничего важного!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время соревнований «Лиги профессионального жима» в Оренбурге спортсмена из Тобольска Павла Шипулова придавило штангой. Видео происшествия распространилось в социальных сетях. «Павел Шипулов из Тобольска — участник „Лиги профессионального жима“. Соревнования проходили в Оренбурге. Очевидцы говорят, что обошлось без травм», — сообщается в паблике «Интересное Оренбуржье» в социальной сети «ВКонтакте». Тоболяк поднимал снаряд весом в 390 килограмм. Штанга упала ему на живот, но находящиеся рядом люди быстро помогли спортсмену.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...