Шипулов не получил серьезных травм
Во время соревнований «Лиги профессионального жима» в Оренбурге спортсмена из Тобольска Павла Шипулова придавило штангой. Видео происшествия распространилось в социальных сетях.
«Павел Шипулов из Тобольска — участник „Лиги профессионального жима“. Соревнования проходили в Оренбурге. Очевидцы говорят, что обошлось без травм», — сообщается в паблике «Интересное Оренбуржье» в социальной сети «ВКонтакте».
Тоболяк поднимал снаряд весом в 390 килограмм. Штанга упала ему на живот, но находящиеся рядом люди быстро помогли спортсмену.
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