01 октября 2024

В Тюмени назвали дату последних рейсов по реке Туре

В Тюмени последние водные прогулки по Туре проведут в октябре
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
6 октября пройдут последние в этом году речные прогулки
6 октября пройдут последние в этом году речные прогулки Фото:

В Тюмени последние водные прогулки в этом году по реке Туре пройдут 6 октября. Об этом сообщили в местной судоходной компании. 

«Тюмень! С 3 по 5 октября отправляются последние рейсы этого сезона, 6 октября — последний день навигации 2024 года», — сообщили в группе компании в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реке Туре за первые три недели сентября снизился на 102 см. По данным на 23 сентября, он составлял -20 см.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости Тюмени для вас в реальном времени — подпишитесь на telegram-канал «Темы Тюмени» и не упустите ничего важного!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени последние водные прогулки в этом году по реке Туре пройдут 6 октября. Об этом сообщили в местной судоходной компании.  «Тюмень! С 3 по 5 октября отправляются последние рейсы этого сезона, 6 октября — последний день навигации 2024 года», — сообщили в группе компании в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реке Туре за первые три недели сентября снизился на 102 см. По данным на 23 сентября, он составлял -20 см.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...