В Тюмени назвали дату последних рейсов по реке Туре

6 октября пройдут последние в этом году речные прогулки
В Тюмени последние водные прогулки в этом году по реке Туре пройдут 6 октября. Об этом сообщили в местной судоходной компании.
«Тюмень! С 3 по 5 октября отправляются последние рейсы этого сезона, 6 октября — последний день навигации 2024 года», — сообщили в группе компании в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реке Туре за первые три недели сентября снизился на 102 см. По данным на 23 сентября, он составлял -20 см.
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