Глава челябинского МУП с миллиардным оборотами внезапно уволился

03 октября 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Креатуры экс-мэра Натальи Котовой уходят из челябинской власти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Гендиректор челябинского МУП «ПОВВ» Сергей Хабиров покидает свой пост с 3 октября. Об этом сообщил источник URA.RU в деловых кругах. «Заявление написано и завизировано. С 3 октября Сергей Зинфирович (Хабиров — ред.) покидает свой пост», — пояснил URA.RU инсайдер. Отставка Хабирова стала третьей в череде знаковых увольнений после перехода экс-мэра Натальи Котовой в Совет Федерации. До него свои посты покинули курировавшая имущественные вопросы замглавы города Надежда Рыльская и начальник управления муниципальных закупок Артем Колесников. В мэрии Челябинска ответили URA.RU, что Хабиров «пока работает». На предприятие отправлен запрос, ответ на который к моменту публикации не поступил. Хабиров считается человеком Котовой, которая назначила его на эту должность в марте 2022 года. Он кончил Челябинский государственный технический университет по специальности инженер-механик. Повысил квалификацию в Академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ. Ранее работал руководителем различных предприятий, среди которых «Челябинский завод дорожных машин им. Колющенко», «Уралремтракт». Трудился директором по продажам «Челябинского тракторного завода». Уже в сентябре следующего года в МУП «ПОВВ» вспыхнул скандал, было возбуждено уголовное дело. В июле 2024 года закупки предприятия стали поводом для расследования ФАС. В рамках проверки на допрос в СК вызывались директор МУП Сергей Хабиров, а также депутат гордумы Юрий Панов. На балансе МУП «ПОВВ» находится более трех тысяч километров сетей водоснабжения и канализации. Предприятие входит в систему жизнеобеспечения Челябинского и Копейского городского округа, Еманжелинского, Коркинского и Сосновского муниципального районов. Кроме того, предприятию подведомственны очистные сооружения областного центра. В начале февраля 2022 года правительственная комиссия по региональному развитию под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина одобрила заявку региона на их реконструкцию. Стоимость проекта приближается к 2 млрд рублей, 80% суммы поступит в виде льготного кредита из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гендиректор челябинского МУП «ПОВВ» Сергей Хабиров покидает свой пост с 3 октября. Об этом сообщил источник URA.RU в деловых кругах. «Заявление написано и завизировано. С 3 октября Сергей Зинфирович (Хабиров — ред.) покидает свой пост», — пояснил URA.RU инсайдер. Отставка Хабирова стала третьей в череде знаковых увольнений после перехода экс-мэра Натальи Котовой в Совет Федерации. До него свои посты покинули курировавшая имущественные вопросы замглавы города Надежда Рыльская и начальник управления муниципальных закупок Артем Колесников. В мэрии Челябинска ответили URA.RU, что Хабиров «пока работает». На предприятие отправлен запрос, ответ на который к моменту публикации не поступил. Хабиров считается человеком Котовой, которая назначила его на эту должность в марте 2022 года. Он кончил Челябинский государственный технический университет по специальности инженер-механик. Повысил квалификацию в Академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ. Ранее работал руководителем различных предприятий, среди которых «Челябинский завод дорожных машин им. Колющенко», «Уралремтракт». Трудился директором по продажам «Челябинского тракторного завода». Уже в сентябре следующего года в МУП «ПОВВ» вспыхнул скандал, было возбуждено уголовное дело. В июле 2024 года закупки предприятия стали поводом для расследования ФАС. В рамках проверки на допрос в СК вызывались директор МУП Сергей Хабиров, а также депутат гордумы Юрий Панов. На балансе МУП «ПОВВ» находится более трех тысяч километров сетей водоснабжения и канализации. Предприятие входит в систему жизнеобеспечения Челябинского и Копейского городского округа, Еманжелинского, Коркинского и Сосновского муниципального районов. Кроме того, предприятию подведомственны очистные сооружения областного центра. В начале февраля 2022 года правительственная комиссия по региональному развитию под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина одобрила заявку региона на их реконструкцию. Стоимость проекта приближается к 2 млрд рублей, 80% суммы поступит в виде льготного кредита из Фонда национального благосостояния (ФНБ).