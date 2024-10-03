Тюменец набрал кредитов на мертвую мать

03 октября 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Женщина умерла, а сын оформил четыре займа и кредитку на ее имя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После смерти матери тюменец воспользовался телефоном женщины и оформил на ее имя кредиты, после чего почившая стала должна банку почти 340 000 рублей. Информация содержится в судебном дел, которое есть в распоряжении URA.RU. «У тюменца умерла мать. Еще до похорон мужчина, имея доступ к мобильному телефону почившей, с установленным в нем приложением „Сбербанка“, оформил на имя умершей четыре кредита и одну кредитную карту, которой можно было пользоваться без физического носителя. Так как банку в момент получения и рассмотрения заявок не было известно о смерти клиентки, то все они были одобрены», — следует из документов суда. По итогу мужчина смог получить почти 340 000 рублей. Какую-то сумму он потратил на похороны мамы, остальное — на личные нужды. Долги перед банком, скопившиеся в результате этих действий, он не гасил. При вынесении наказания суд учел состояние здоровья подсудимого: он инвалид с детства, а также страдает одной из социально значимых (представляющих биологическую угрозу окружающим) болезней. Мужчину приговорили к году лишения свободы условно. Он также должен вернуть деньги банку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После смерти матери тюменец воспользовался телефоном женщины и оформил на ее имя кредиты, после чего почившая стала должна банку почти 340 000 рублей. Информация содержится в судебном дел, которое есть в распоряжении URA.RU. «У тюменца умерла мать. Еще до похорон мужчина, имея доступ к мобильному телефону почившей, с установленным в нем приложением „Сбербанка“, оформил на имя умершей четыре кредита и одну кредитную карту, которой можно было пользоваться без физического носителя. Так как банку в момент получения и рассмотрения заявок не было известно о смерти клиентки, то все они были одобрены», — следует из документов суда. По итогу мужчина смог получить почти 340 000 рублей. Какую-то сумму он потратил на похороны мамы, остальное — на личные нужды. Долги перед банком, скопившиеся в результате этих действий, он не гасил. При вынесении наказания суд учел состояние здоровья подсудимого: он инвалид с детства, а также страдает одной из социально значимых (представляющих биологическую угрозу окружающим) болезней. Мужчину приговорили к году лишения свободы условно. Он также должен вернуть деньги банку.