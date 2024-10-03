На Ямале во время выгула едва не пристрелили домашнего кота. Фото

В Губкинском домашний кот вернулся с прогулки с двумя пулями в боку
© Служба новостей «URA.RU»
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У кота обнаружили два пулевых ранения (архивное фото)
У кота обнаружили два пулевых ранения (архивное фото) Фото:

В отдаленном микрорайоне Губкинского (ЯНАО) домашний кот вернулся с ночной прогулки с двумя пулевыми ранениями. Хозяева животного сообщили о происшествии в соцсетях.

«В Пурпе ночью с 28 на 29 сентября наш кот вышел на улицу прогуляться, а утром вернулся с двумя пулями в боку. Люди, что с вами творится? Как можно стрелять в животных? Никогда не думала, что в нашем поселке можно с таким столкнуться… Берегите своих животных», — пишет автор публикации в группе «Губкинский. Ком — новости 24 часа» в VK.

На теле животного хозяева обнаружили два пулевых ранения
На теле животного хозяева обнаружили два пулевых ранения
Фото:

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В отдаленном микрорайоне Губкинского (ЯНАО) домашний кот вернулся с ночной прогулки с двумя пулевыми ранениями. Хозяева животного сообщили о происшествии в соцсетях. «В Пурпе ночью с 28 на 29 сентября наш кот вышел на улицу прогуляться, а утром вернулся с двумя пулями в боку. Люди, что с вами творится? Как можно стрелять в животных? Никогда не думала, что в нашем поселке можно с таким столкнуться… Берегите своих животных», — пишет автор публикации в группе «Губкинский. Ком — новости 24 часа» в VK.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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