У кота обнаружили два пулевых ранения (архивное фото)
В отдаленном микрорайоне Губкинского (ЯНАО) домашний кот вернулся с ночной прогулки с двумя пулевыми ранениями. Хозяева животного сообщили о происшествии в соцсетях.
«В Пурпе ночью с 28 на 29 сентября наш кот вышел на улицу прогуляться, а утром вернулся с двумя пулями в боку. Люди, что с вами творится? Как можно стрелять в животных? Никогда не думала, что в нашем поселке можно с таким столкнуться… Берегите своих животных», — пишет автор публикации в группе «Губкинский. Ком — новости 24 часа» в VK.
На теле животного хозяева обнаружили два пулевых ранения
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