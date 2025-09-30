Как изменятся цены на отечественные и импортные авто после нового расчета утильсбора с 1 ноября

Льготный утильсбор будет сохранен для наиболее массовых и востребованных автомобилей, несмотря на изменения в российском авторынке с 1 ноября. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов. Речь идет о массовых моделях с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил. Что еще Алиханов рассказал о грядущих изменениях — в материале URA.RU.
Как корректировка расчета утильсбора повлияет на авто
Как утильсбор повлияет на российский автопром
Внесение изменений в порядок расчета утилизационного сбора не окажет влияния на доступность наиболее популярных категорий автомобилей на российском рынке, заявил Алиханов. Кроме того, для российских автопроизводителей предусмотрен широкий спектр государственных мер поддержки. Власти продолжают уделять особое внимание контролю за соблюдением ценовой политики российскими автозаводами, заверил Алиханов.
Новая методика расчета утильсбора затронет цены на импортные авто
Как отметил Алиханов, корректировка механизма утилизационного сбора в наибольшей степени повлияет на конечную стоимость автомобилей, ввозимых по схеме параллельного импорта, а также на продукцию автопроизводителей, прекративших свою деятельность на российском рынке. Он уточнил, что ситуация с затовариванием складов только поспособствует снижению рисков значительных скачков цен.
Как изменятся цены на авто
Стоит ли ждать резкого увеличения цен со стороны дилеров
Резкого роста цен на автомобили со стороны дилеров не ожидается. Кроме того, Алиханов отметил, что приобретение автомобиля через дилерскую сеть позволяет снизить издержки на владение за счет наличия официальной гарантии, качественного обслуживания и налаженных поставок запасных частей.
Будут ли действовать льготные коэффициенты при уплате утильсбора
Льготные коэффициенты при расчете утилизационного сбора будут сохранены для наиболее популярных среди россиян автомобилей. По словам Алиханова, министерство планирует продлить действие данной меры поддержки, предусматривающей пониженные коэффициенты для автомобилей массового сегмента с двигателем мощностью до 160 лошадиных сил.
Именно такие модели, как он отметил, пользуются наибольшим спросом среди населения. Размер утилизационного сбора для новых автомобилей указанной категории останется прежним и составит 3,4 тысячи рублей, а для автомобилей старше трех лет — 5,2 тысячи рублей.
Сколько будут стоить люксовые авто
Автомобили премиального сегмента с мощными двигателями будут облагаться утилизационным сбором до 10 миллионов рублей к 2030 году, сообщил Алиханов. Речь идет о легковых автомобилях старше трех лет с двигателем свыше 3,5 литра и мощностью более 500 лошадиных сил.
Такие требования будут касаться преимущественно автомобилей люксового сегмента, среди которых Mercedes-Benz G-Class, вся линейка Rolls-Royce, Bentley Continental GT и Cadillac Escalade. Однако Алиханов уточнил, что с учетом влияния инфляции и макроэкономических факторов через пять лет доля утилизационного сбора в общем бюджете покупки таких машин будет постепенно снижаться.
Кто закроет внутренний спрос на рынке авто
По мнению Алиханова, внутренний спрос на автомобили способен быть полностью удовлетворен за счет продукции отечественных автопроизводителей, а также официальных поставок из дружественных государств. По его словам, механизм параллельного импорта играл вспомогательную роль и использовался для поддержания предложения на российском рынке в наиболее сложные периоды после 2022 года.
Состояние рынка на 2024-2025 годы
В 2024 году, по словам Алиханова, физлица ввезли на территорию России порядка 218,1 тысячи автомобилей с мощностью двигателя свыше 160 лошадиных сил. Данный показатель составляет лишь 11% от общего объема российского рынка легковых автомобилей за прошлый год и 16% от числа всех легковых автомобилей, импортированных в страну. Соответственно доля автомобилей с мощностью двигателя менее 160 лошадиных сил в российском автопарке превышает 80%.
Как изменились цены на иномарки
Средняя стоимость новых легковых автомобилей иностранных марок в России за год, после утверждения долгосрочной шкалы индексации утилизационного сбора, выросла на 1,85%, что ниже уровня инфляции, заявил Алиханов. Глава Минпромторга отметил, что после каждого изменения утилизационного сбора (в октябре 2024 года и в январе 2025 года) эксперты прогнозировали существенный рост стоимости наиболее востребованных автомобилей, однако эти ожидания не оправдались.
По данным крупнейших автодилеров «Рольф» и «Авилон», цены на ряд популярных моделей иностранных марок даже снизились. В частности, стоимость Belgee, Exeed и Omoda за год уменьшилась на 8-17%, заявил Алиханов.
Сколько брендов авто производится в стране
В России налажено производство легковых автомобилей более чем 20 различных брендов, на заводах собирается около 50 моделей машин, отметил Алиханов. По его словам, российский автопром сегодня выходит за рамки привычного для многих образа, связанного исключительно с брендом «Автоваз».
Министр отметил, что в России ведется разработка автомобилей с различными типами двигателей: внутреннего сгорания, газомоторных, а также электромобилей и последовательных гибридов. В сегменте легких коммерческих и грузовых автомобилей представлены такие отечественные марки, как «УАЗ», «Газ», «Соллерс», «Камаз» и «Урал». Отрасль продолжает активно развиваться и запускать новые модели уже в этом году.
Среди последних новинок министр выделил запуск на конвейер новой Lada Iskra, минивэна Sollers SP7, нескольких моделей российского бренда Tenet, а также гибридов Voyah. До конца 2025 года на заводах планируется начать серийное производство электромобиля «Атом».
Также до конца 2025 года планируется начать серийное производство новых грузовиков БАЗ. «Наши бренды здесь также занимают доминирующую позицию на рынке», — отметил Алиханов, говоря о сегменте легких коммерческих и грузовых автомобилей.
Что стало с оставленными иностранцами заводами по выпуску авто в РФ
Предприятия, возобновившие выпуск автомобилей после ухода зарубежных инвесторов, в прошлом году увеличили объем производства в 1,5 раза, превысив показатель в 142 тысячи автомобилей. Алиханов подчеркнул, что ведомство, выполняя функции регулятора, последовательно обеспечило благоприятные условия для инвестиций, что позволило осуществить перезапуск и дальнейшую работу этих заводов.
Заводы сейчас работают под руководством инвесторов из России, которые вместе с партнерами из дружественных стран взяли на себя обязательства по углублению локализации продукции, отметил он. Он подчеркнул, что в Российской Федерации определены конкретные задачи по развитию отечественного автопроизводства в различных категориях, которые отражены в стратегии развития автомобильной промышленности до 2035 года.
