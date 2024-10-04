В Кургане на улице Дружбы, 6 пожар в квартире возник из-за непотушенной сигареты. Эта версия является предварительной. Об этом сообщили представители МЧС России в регионе.
«Предварительно, причиной пожара в квартире стала неосторожность при курении. Огонь охватил 10 квадратов балкона на четвертом этаже. Курильщик с ожогами отправлен в больницу», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что сотрудники МЧС эвакуировали 14 человек, из них шесть детей. На пятом этаже пожарные нашли испуганного кота, его также спасли, отметили в ведомстве.
Ранее о пожаре в Западном микрорайоне Кургана в многоквартирном доме на улице Дружбы, 6 рассказали очевидцы. Агентство направляло запрос информации в МЧС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Свежие новости каждый день в твоем телефоне — подпишитесь на telegram-канал «Курганистан» и читайте первыми!