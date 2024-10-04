04 октября 2024

Квартира в Кургане загорелась из-за неосторожного курильщика. Видео

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Спасатели потушили пожар в квартире
Спасатели потушили пожар в квартире Фото:

В Кургане на улице Дружбы, 6 пожар в квартире возник из-за непотушенной сигареты. Эта версия является предварительной. Об этом сообщили представители МЧС России в регионе.

«Предварительно, причиной пожара в квартире стала неосторожность при курении. Огонь охватил 10 квадратов балкона на четвертом этаже. Курильщик с ожогами отправлен в больницу», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что сотрудники МЧС эвакуировали 14 человек, из них шесть детей. На пятом этаже пожарные нашли испуганного кота, его также спасли, отметили в ведомстве.

Ранее о пожаре в Западном микрорайоне Кургана в многоквартирном доме на улице Дружбы, 6 рассказали очевидцы. Агентство направляло запрос информации в МЧС. 

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В Кургане на улице Дружбы, 6 пожар в квартире возник из-за непотушенной сигареты. Эта версия является предварительной. Об этом сообщили представители МЧС России в регионе. «Предварительно, причиной пожара в квартире стала неосторожность при курении. Огонь охватил 10 квадратов балкона на четвертом этаже. Курильщик с ожогами отправлен в больницу», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Уточняется, что сотрудники МЧС эвакуировали 14 человек, из них шесть детей. На пятом этаже пожарные нашли испуганного кота, его также спасли, отметили в ведомстве. Ранее о пожаре в Западном микрорайоне Кургана в многоквартирном доме на улице Дружбы, 6 рассказали очевидцы. Агентство направляло запрос информации в МЧС. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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