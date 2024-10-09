Турагенты рассказали, где тюменцы отметят Новый год

Тюменцы на Новый год бронируют путевки в Сочи и Таиланд
© Служба новостей «URA.RU»
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Таиланд, корабли, море берег
Тюменцы бронируют на Новый год чаще всего путевки в Таиланд Фото:

Жители Тюмени будут отмечать Новый год в Египте, Таиланде и ОАЭ. Из российских направлений попклярностью пользуется Сочи и Красная поляна. Об этом URA.RU рассказала турагент Юлия Лисина.

«Тюменцы сейчас активно бронируют туры на Новый год в самые разные направления. Некоторые предпочитают теплые страны, такие как Таиланд, Египет, Шри-Ланка или ОАЭ, где можно погреться, насладиться солнцем и морем. Другие — зимние курорты, например, Сочи и Красную Поляну», — рассказала Юлия Лисина.

Турагент сообщила, что стоимость туров в Сочи на новогодние каникулы из Тюмени на семь день начинается от 82 тысяч рублей. За границу самые бюджетные туры обойдутся тюменцам в 131 тысячу. За такую цену продают путевки в Таиланд.

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Жители Тюмени будут отмечать Новый год в Египте, Таиланде и ОАЭ. Из российских направлений попклярностью пользуется Сочи и Красная поляна. Об этом URA.RU рассказала турагент Юлия Лисина. «Тюменцы сейчас активно бронируют туры на Новый год в самые разные направления. Некоторые предпочитают теплые страны, такие как Таиланд, Египет, Шри-Ланка или ОАЭ, где можно погреться, насладиться солнцем и морем. Другие — зимние курорты, например, Сочи и Красную Поляну», — рассказала Юлия Лисина. Турагент сообщила, что стоимость туров в Сочи на новогодние каникулы из Тюмени на семь день начинается от 82 тысяч рублей. За границу самые бюджетные туры обойдутся тюменцам в 131 тысячу. За такую цену продают путевки в Таиланд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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