В Курганской области умерла заслуженный работник культуры РФ. Фото

В Курганской области умерла Любовь Ваганова — заслуженный работник культуры РФ, работавшая в Каргапольском районе. Об этом сообщили представители регионального управления культуры.
«Ушла из жизни 10 октября заслуженный работник культуры Российской Федерации Любовь Ивановна Ваганова. Она внесла значительный вклад в сохранение и развитие культуры и искусства Каргапольского округа и всей области», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Управления культуры Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».
Управление культуры выразило соболезнования родным и близким покойной. Прощание состоится 11 октября в траурном зале «Реквием» в Каргаполье на улице Первомайская, 13Ж с 11.00 до 13.00, отметили в ведомстве.
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В Курганской области умерла Любовь Ваганова — заслуженный работник культуры РФ, работавшая в Каргапольском районе. Об этом сообщили представители регионального управления культуры. «Ушла из жизни 10 октября заслуженный работник культуры Российской Федерации Любовь Ивановна Ваганова. Она внесла значительный вклад в сохранение и развитие культуры и искусства Каргапольского округа и всей области», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Управления культуры Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». Управление культуры выразило соболезнования родным и близким покойной. Прощание состоится 11 октября в траурном зале «Реквием» в Каргаполье на улице Первомайская, 13Ж с 11.00 до 13.00, отметили в ведомстве.