Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) с ножами в руках стучалась ночью в двери соседей и дергала ручки. Женщину засняли на личную камеру одной из квартир в доме 5/2 микрорайона Советский, об этом сообщили в местных социальных сетях.
«Личная камера у одной из квартир в доме 5/2 микрорайона Советский снимала сцену из фильма ужасов. Женщина в невменяемом состоянии, судя по видео, металась по площадке, ломилась в квартиры соседей и крутила в руках большие кухонные ножи», — сообщили в telegram-канале «Импульс Севера».
По данным источника, обошлось без жертв — никто не открыл дверь и не оказался на лестничной площадке ночью. А жильцы дома поделились с корреспондентами, что с такими доказательствами обязательно напишут заявление в полицию.
Корреспондент URA.RU обратился в окружную полицию. «Да, факт зарегистрирован, проводится проверка», — сообщил представитель УМВД по ЯНАО.
Видео из telegram-канала «Импульс Севера».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Округ белых ночей» и будьте в теме!