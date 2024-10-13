13 октября 2024
12 октября 2024

Жительница ЯНАО с ножами в руках ломилась в квартиры соседей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина держала ножи и стучалась в двери
Женщина держала ножи и стучалась в двери Фото:

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) с ножами в руках стучалась ночью в двери соседей и дергала ручки. Женщину засняли на личную камеру одной из квартир в доме 5/2 микрорайона Советский, об этом сообщили в местных социальных сетях.

«Личная камера у одной из квартир в доме 5/2 микрорайона Советский снимала сцену из фильма ужасов. Женщина в невменяемом состоянии, судя по видео, металась по площадке, ломилась в квартиры соседей и крутила в руках большие кухонные ножи», — сообщили в telegram-канале «Импульс Севера».

По данным источника, обошлось без жертв — никто не открыл дверь и не оказался на лестничной площадке ночью. А жильцы дома поделились с корреспондентами, что с такими доказательствами обязательно напишут заявление в полицию.

Корреспондент URA.RU обратился в окружную полицию. «Да, факт зарегистрирован, проводится проверка», — сообщил представитель УМВД по ЯНАО.

Видео из telegram-канала «Импульс Севера».

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Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) с ножами в руках стучалась ночью в двери соседей и дергала ручки. Женщину засняли на личную камеру одной из квартир в доме 5/2 микрорайона Советский, об этом сообщили в местных социальных сетях. «Личная камера у одной из квартир в доме 5/2 микрорайона Советский снимала сцену из фильма ужасов. Женщина в невменяемом состоянии, судя по видео, металась по площадке, ломилась в квартиры соседей и крутила в руках большие кухонные ножи», — сообщили в telegram-канале «Импульс Севера». По данным источника, обошлось без жертв — никто не открыл дверь и не оказался на лестничной площадке ночью. А жильцы дома поделились с корреспондентами, что с такими доказательствами обязательно напишут заявление в полицию. Корреспондент URA.RU обратился в окружную полицию. «Да, факт зарегистрирован, проводится проверка», — сообщил представитель УМВД по ЯНАО. Видео из telegram-канала «Импульс Севера».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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